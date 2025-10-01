Senior Manager Inom Revision Till Kpmg Audit Assurance, Stockholm
2025-10-01
Lockas du av att möjligheten att påbörja nästa epok i din karriär och bli del utav KPMG, marknadens vinnare, som seglar i medvind och har flera stora prestigeuppdrag på ingång?
Har du lämnat branschen, men längtar tillbaka till en händelserik vardag eller är vägen mot målet att bli påskrivande revisor i din nuvarande roll generationer bort? Då har vi rätt möjlighet för dig!
Med de utökade kraven på hållbarhetsrapportering, erbjuder vi nu även spännande möjligheter att arbeta med hållbarhetsgranskning och ta en ledande roll inom detta viktiga framtidsområde.
2025 är det på KPMG det händer, där glädje och positiva vindar genomsyrar verksamheten, där nya generationer tar plats och där digitalisering och moderna verktyg är en naturlig del av vardagen! Publiceringsdatum2025-10-01Om tjänsten
Som Senior Manager inom A&A på KPMG kommer du att bli del av ett starkt, drivet och engagerat team med en hög kompetens och bred mångfald. Med några av marknadens skickligaste spelare inom revision och med ett starkt lagarbete har KPMG vunnit flera mycket stora och viktiga uppdrag inom flera olika branscher som nu är på ingång. Därav behöver teamet nu utökas med en erfaren och senior kollega.
KPMG bygger för framtiden och söker nästa generations påskrivande revisorer.
I rollen ansvarar du för revisorsuppdrag samt hanterar revisionsnära rådgivning till kunder. Du kommer att arbeta med större och noterade kunder, ofta internationella sådana och inom flertalet olika sektorer såsom Real Estate & Constructions, Consumer Products & Retail, Financial Services, Industrial Manufacturing samt Media & Telecom.KPMG värdesätter dig som individ och erbjuder stora utvecklingsmöjligheter i en mångsidig miljö där du kommer att utmanas genom spännande och viktiga engagemang hos kund. Du erbjuds en omväxlande och ansvarsfull roll där tempot ofta är högt, med många möjligheter till intressanta uppdrag, ständig förändring och kunskapsutveckling. KPMG erbjuder ett omfattande internt utbildnings- och utvecklingsprogram med möjlighet att utvecklas inom ditt område.
Revisionsbranschen står nu inför nya utmaningar och möjligheter inom hållbarhetsgranskning, vilket ger dig en unik chans att vara med och forma framtidens revision på KPMG. Om du är intresserad av att arbeta med hållbarhetsgranskning parallellt med den finansiella revisionen, finns det stora möjligheter att skapa en nyckelroll i våra integrerade revisionsteam tillsammans med våra ESG Assurance Specialister som ligger i framkant på området. På så sätt kan du vara med och bidra till att KPMG kan leverera högsta kvalitet till våra kunder inom båda områden.
Hållbarhetsgranskning erbjuder inte bara en möjlighet att växa professionellt utan också en chans att bidra till en mer hållbar framtid. Med ett starkt stöd från KPMG av specialister och omfattande utbildnings- och utvecklingsprogram kommer du att ha alla verktyg du behöver för att lyckas och trivas i denna viktiga roll.
Är det här du?
För att vara framgångsrik i denna roll vill vi att du har en akademisk examen inom för tjänsten relevant område. Du har tidigare erfarenhet av att arbeta i rollen som Senior Manager eller har arbetat under minst två år som Manager på byråsidan och är redo för att ta ett större ansvar och lockas av möjligheten att få arbeta på ett företag som erbjuder goda karriärmöjligheter men med en balans i livet. Alternativt har du tidigare erfarenhet från konsultsidan men precis som vi, insett att det är livet som konsult som ger dig den där lilla extra kicken i vardagen.
Mycket goda kunskaper i tal och skrift i både svenska och engelska är ett krav.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker efter dig som har ett högt självledarskap samt är kommunikativ, förtroendeingivande och engagerad. Du delar med dig av din kunskap och kompetens och är mån om en god leverans. Vidare är du flexibel, strukturerad och har en hög strategisk förmåga. För att trivas i rollen är det viktigt att du värdesätter lagarbete, att du tycker om att skapa relationer och arbetar för att skapa ett mervärde till kund.
Vill du veta mer?
I denna rekrytering samarbetar KPMG med Level Recruitment. Vänligen sök tjänsten genom att klicka på "ansök"-knappen här intill. Vid frågor vänligen kontakta rekryteringskonsult Carolina Eskengren 08-120 50 427 alt Christian Smith 08-120 50 410.Urvalet av ansökningar sker löpande.
Välkommen in med din ansökan!
