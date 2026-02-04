Senior Managementkonsult inom Elnät, DSO & digital verksamhetsutveckling
Vinnergi AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2026-02-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vinnergi AB i Stockholm
, Uppsala
, Västerås
, Norrköping
, Örebro
eller i hela Sverige
Ta chansen att arbeta och utvecklas tillsammans med engagerade och erfarna medarbetare i en omväxlande roll nära våra kunder inom elnäts- och energibranschen. Som framtidsintegratör hos oss bidrar du till ett smartare samhälle genom att utveckla elsystemlösningar och forma framtiden. Läs mer om oss på vår Karriärsida.
Din roll som Managementkonsult
I denna dynamiska roll kommer du att stötta våra kunder, elnätbolag, elhandelsbolag och andra energiaktörer, att möta deras affärsutmaningar och förändringsbehov. Digitalisering, ny teknik, nya affärsmodeller, tariffer och abonnemangsfrågor står högt på agendan. Vi ser att kunderna efterfrågar stöd i att navigera flera olika krav, mjukvaror och nya lösningar som nu finns på marknaden, som t.ex. digitala tvillingar eller automatisering av flexibel elanvändning. Ett exempel på automatisering är vårt dotterbolag Bitvis produkt PowerFlex som skapar värde och nya möjligheter för våra kunder.
Dina ansvarsområden:
Bygga och bibehålla tillitsfulla affärsrelationer samt utveckla affärsmöjligheter för både dig själv och det team som du bygger i nära relation med rekryterande chef
Genomföra strategiska och operativa uppdrag hos elnätskunder, exempelvis:
Förstudier, GAP-analyser och roadmap-arbete kopplat till DSO-utveckling
Analys av affärsmodeller, regelverk, digitala förmågor och processer
Program-, projekt- och förändringsledning i komplexa initiativ
Stöd i kravställning och strukturering av digitala lösningar (t.ex. digitala tvillingar, flexibilitetstjänster, automatisering)
Ta interima ledar- eller nyckelroller hos kund vid behov
Utforma och genomföra workshops och utbildningar för olika målgrupper
Arbeta nära Vinnergis specialister inom teknik, digitalisering och analys
Representera Vinnergi i branschforum och nätverk
Resor inom Sverige förekommer i tjänsten
Placering: Något av våra kontor i Stockholm, Göteborg, Örebro, Linköping, Malmö eller Karlstad. Andra kontor kan vara aktuella beroende på din bostadsort. Rekryterande chef är baserad i Linköping.
Vem är du?
Vi söker en strukturerad och driven person med en stark vilja att lära och utvecklas. Du har ett stort affärsfokus, är en lyhörd lagspelare och har förmåga att leda och slutföra projekt. Vi tror att du har:
Relevant akademisk utbildning inom teknik, ekonomi eller motsvarande
Mångårig erfarenhet från energibranschen, med tydlig koppling till elnätsverksamhet
Flerårig erfarenhet av ledande roller, exempelvis som chef, program-/projektledare, rådgivare eller affärsutvecklare
Erfarenhet av verksamhetsutveckling och/eller digitalisering i komplexa organisationer
God förståelse för regulatoriska krav och styrning inom elnätsverksamhet
Förmåga att uttrycka dig väl på svenska och engelska i tal och skrift
Svenskt medborgarskap
B-körkort
Vi tycker det är viktigt att du är en kulturbärare för Vinnergi och känner igen dig själv i våra värderingar H.E.R.O.
Då rollen berör samhällsviktig verksamhet och säkerhetsklassad information, så kan det krävas att du godkänns i en säkerhetsprövning innan anställning kan genomföras. Vid frågor gällande bakgrundskontroll och säkerhetsprövning, kontakta ansvarig rekryterare.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Låter rollen intressant, så tveka inte att ansöka redan idag. Välkommen!
Om Vinnergi
Vi hjälper våra kunder att utveckla sina verksamheter inom telekom, energi, fastighet och industri. Enkelt uttryckt så gör vi vardagen inkopplad, påkopplad och uppkopplad. Hos Power blir du del av ett växande team elkonsulter inom alla spänningsområden. Här finns stora möjligheter för dig att vara med och bygga vårt nya erbjudande och leda Vinnergi och samhället framåt med innovation och hållbarhet som ledord. Läs mer om oss på Power och lär känna oss som jobbar här eller spana in vår Linkedin eller vår podd Work At Vinnergi
Vår värdegrund stavas H.E.R.O. - Happy, Explore, Ready och Open och är grunden i vår företagskultur. Förutom starkt fokus på värderingar, en platt organisation med hög påverkansgrad så är dessutom många av våra medarbetare delägare. Det gör oss till ett tryggt och nyskapande företag med engagerade medarbetare som utvecklas både i sin yrkesroll och som människor.
Vi är övertygade om att teknisk innovation är lösningen för att bygga en hållbar framtid för kommande generationer. På Vinnergi arbetar vi i framtiden varje dag. Bli en av oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7127813-1824463". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vinnergi AB
(org.nr 556713-7962), https://karriar.vinnergi.se
Gustavslundsvägen 145 (visa karta
)
167 51 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vinnergi Jobbnummer
9723659