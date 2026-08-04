Senior Lönespecialist / Nol /Axel Christiernsson AB
Wise Group AB / Ekonomiassistentjobb / Ale Visa alla ekonomiassistentjobb i Ale
2026-08-04
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Vill du ta ett helhetsansvar för lönefunktionen i ett stabilt bolag med stark kultur samtidigt som du får vara med och bygga framtidens arbetssätt inom lön? Här får du en central roll nära både verksamhet och ledning, där din kompetens verkligen gör skillnad och där du får möjlighet att påverka, förbättra och utveckla.
OM ROLLEN
Som Senior Lönespecialist har du ett övergripande ansvar för bolagets löneprocess från start till mål. Du säkerställer att löner hanteras korrekt, effektivt och enligt gällande regelverk, samtidigt som du är ett viktigt stöd till chefer, HR och medarbetare i lönerelaterade frågor.
Rollen kombinerar operativt arbete med utveckling där du aktivt bidrar till förbättringar av processer, rutiner och system. Du arbetar nära verksamheten och blir en viktig aktör i en organisation där förändring, utveckling och samarbete står högt på agendan.
ANSVARSOMRÅDEN
• Ansvara för och säkerställa korrekta löneutbetalningar inom hela organisationen,
inklusive noggrann granskning av förmåner, pensionsavsättningar och personaldata.
• Hantera komplexa lönefrågor med djupgående kompetens inom lagstiftning,
kollektivavtal och arbetsrättsliga regelverk.
• Ge kvalificerad rådgivning till chefer och medarbetare i lönerelaterade ärenden.
• Upprätta rapportering och dokumentation av löneprocesser på ett strukturerat och transparent sätt.
• Implementera och vidareutveckla rutiner samt system för effektiv lönehantering.
• Ge professionellt stöd till HR-avdelningen i lönefrågor.
• Ansvara för rapportering av HR KPI:er i BI-system.
DIN PROFILPubliceringsdatum2026-08-04Kvalifikationer
• Flerårig erfarenhet av kvalificerat lönearbete
• Erfarenhet av självständigt ansvar för hela löneprocessen
• God kunskap inom kollektivavtal och arbetsrätt
• Erfarenhet av arbete med kollektivanställda
• Mycket god förståelse för löneprocesser och regelverk
• Systemintresse och god systemvana inom lön
• Behärskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av Flex HRM/Payroll
• Erfarenhet av outsourcing/insourcing av lönefunktion
• Erfarenhet av lönesystemimplementationer eller projektarbete
• Praktisk erfarenhet av lönehantering i enlighet med Depåavtalet
• Erfarenhet från tillverkande bolag eller komplex organisationDina personliga egenskaper
• Strukturerad och noggrann med starkt detaljfokus
• Analytisk och lösningsorienterad
• Pedagogisk och kommunikativ
• Serviceinriktad och prestigelös
• Självständig med hög integritet
• Anpassningsbar och trygg i förändring
• Samarbetsinriktad och relationsskapande
OM ORGANISATIONEN
Här möts du av en familjär och engagerad kultur där människor trivs och ofta stannar länge. Det är en arbetsplats som präglas av närhet både mellan kollegor och till ledning där man hjälper varandra, delar kunskap och bygger relationer i vardagen.
Samtidigt befinner sig verksamheten i en spännande utvecklingsfas där mycket händer. Nya initiativ, förändringsarbete och utveckling av arbetssätt skapar stora möjligheter för rätt person att påverka och bidra.
Du blir en del av ett team som kombinerar hög kompetens med genuin omtanke och där din roll kommer att vara både synlig och viktig.
DIN ANSÖKAN
I denna rekrytering samarbetar AXEL Christiernsson AB med Wise.
Vi tar inte emot ansökningar via mail, utan du söker enkelt med ditt CV eller din LinkedIn-profil på wise.se.
Vi använder kompetensbaserad rekrytering som metod, i vår strävan efter en mer potentialbaserad matchning. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv.
Har du frågor om processen eller rollen? Kontakta ansvarig rekryteringskonsult Kristina Rostedt, kristina.rostedt@wise.se
.
Vi arbetar med löpande urval rollen kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum.
Varmt välkommen med din ansökan!
OM FÖRETAGET
Axel Christiernsson är en privatägd företagsgrupp som utvecklar och tillverkar smörjfett. Gruppen består av enheter i Sverige, Holland, Frankrike och USA. Vår affärsidé är att erbjuda kundanpassade smörjfettslösningar till kunder med egna varumärken inom smörjmedelsindustrin. Vi har en ledande position som smörjfettsproducent i Europa, baserat på en hög teknisk kompetens och flexibla produktionsresurser. Våra produkter kombinerar hög kvalitet och prestanda med miljöhänsyn. Vi finns i Nol, strax intill Göta älv, ca 20 minuter med pendeltåg från Göteborg. Vi är totalt ca 350 anställda inom koncernen, varav ca 90 i Nol. Axel Christiernsson är certifierat enligt ISO 9001 och 14001. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7800063-2129382". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wise Group AB
(org.nr 556686-3576), https://jobs.wise.se
Kungsgatan 20 (visa karta
)
411 19 GÖTEBORG Arbetsplats
Wise Jobbnummer
10020889