Senior Löneadministratör till vår kund i Stockholm
Andara Group AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2025-10-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Andara Group AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Senior Löneadministratör till vår kund i Stockholm
Hos vår kund får du chansen att arbeta i ett engagerat team där samarbete, struktur och serviceanda är i fokus.
Om tjänstenI rollen kommer du hantera allt från tidrapporteringssystem och löneberedning till arbetsgivardeklarationer och redovisning samt avstämningar. Vi gör även arbetsgivarintyg, rapporteringar till myndigheter samt statistik. Du kommer även ha en del interna och externa kontakter.
Vi söker en engagerad och positiv medarbetare med erfarenhet inom lönehantering som är van att arbeta med alla delar i löneprocessen.
Det är en fördel om du är systemvan och att du tycker om att arbeta med förändring. Vi ser också att du har erfarenhet att arbeta med både tjänstemanna- och arbetarlöner och med olika kollektivavtal.
Mer om rollen Omfattning: Heltid.
Start: enligt överenskommelse med 6 månaders provanställning, därefter tillsvidareanställning.
Andara ansvarar för hela rekryteringsprocessen. Vid frågor, kontakta vår rekryteringsansvariga Ellen Ploman-Wolinder på ellen.ploman-wolinder@andara.se
Urval kommer att ske löpande.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Andara Group AB
(org.nr 556900-9003), https://www.andaragroup.se/ Arbetsplats
Andara Professionals Kontakt
Ellen Ploman-Wolinder ellen.ploman-wolinder@andaragroup.se 073-958 40 62 Jobbnummer
9574226