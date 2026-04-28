Senior Konsultchef till Bemannias huvudkontor i Stockholm
Senior Konsultchef till Bemannia - en roll för dig som vill bygga relationer och göra skillnad varje dag
Är du den som trivs i ett högt tempo, älskar möten med människor och vill ha ett jobb där ingen dag är den andra lik? Känner du dig hemma i rekryteringens värld? Då kan det här vara rollen för dig!
Bemannia är ett av Sveriges mest välrenommerade bemannings- och rekryteringsföretag inom offentlig sektor, en stabil bransch där vi fortsätter ta marknadsandelar och växa. Nu söker vi en konsultchef som vill vara en del av den resan.
Vad du får hos oss
Ett jobb där du snabbt får bredd i din kompetens - rekrytering, arbetsrätt, ledarskap, kundkontakt och affärsutveckling
Ett nära samarbete med kunder runt om i hela Sverige
Möjligheten att utvecklas i ett bolag som går starkt och befinner sig i ett spännande skede
Att få jobba nära en engagerad chef (mig!) och ett team som stöttar varandra
Stora möjligheter att påverka, både din vardag och Bemannias fortsatta utveckling
Om rollen - det här blir dina nya arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för att rekrytera och matcha seniora kandidater till våra uppdrag samt har personalansvar för konsulter som är ute på uppdrag hos våra kunder. Du bygger och vårdar långsiktiga relationer med både konsulter och kunder, och är regelbundet ute hos kund för att förstå deras verksamheter och vidareutveckla samarbetet. Rollen är central för att skapa en positiv och professionell upplevelse för alla våra intressenter. Du arbetar affärsmässigt med fokus på att identifiera nya möjligheter hos befintliga kunder och
Är det här du - dina kvalifikationer?
Vi tror att du som söker:
Har minst ett par års erfarenhet som konsultchef, kundansvarig eller annan ledande roll, gärna inom bemanningsbranschen. Har du dessutom arbetat mot offentlig sektor är det ett stort plus.
Trivs i en självständig roll där du driver på, hittar lösningar och agerar proaktivt.
Har god kommunikationsförmåga och en naturlig fallenhet för att skapa goda affärsrelationer, gärna med kunder på en hög nivå.
Passar in i Bemannias kultur - varm, driven, hjälpsam och professionell.
För att trivas i rollen behöver du som person gilla nya utmaningar, vara orädd inför svåra situationer och bekväm i att hantera tuffa samtal när det behövs. Du behöver kunna hantera flera uppgifter samtidigt och arbeta strukturerat även när det är mycket att göra.
För oss är rätt person viktigare än rätt rad på CV:t.
"Hur är det att jobba här?" - Ett ord från din framtida chef
"Det som gör mig mest stolt över Bemannia är människorna som jobbar här. Vi hjälper varandra, vi utvecklas tillsammans och vi har roligt längs vägen. Som chef är jag nära, stöttande och tydlig. Jag vill ge dig de bästa förutsättningarna att lyckas och växa, både i rollen och i din karriär. Om du gillar ansvar, högt tempo och mycket kontakt med människor kommer du att trivas här." - Liza, COO Bemannia
Praktisk info
Start: Omgående Omfattning: Heltid, kontorstider 08:00-17:00 Plats: Stockholm Anställning: Tillsvidare med inledande provanställning
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, ----
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Liza Råstedt, liza.rastedt@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 0771-84 53 00
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem - krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år.
