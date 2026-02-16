Senior konsult | Risk Consulting | Financial Services | Stockholm
Vill du arbeta på ett av Sveriges mest attraktiva företag som erbjuder en inkluderande arbetskultur och möjlighet till personlig utveckling? EY har ambitiösa planer att utöka vår verksamhet inom den finansiella sektorn och söker nu en resultatorienterad person till Stockholmskontoret som vill bidra till utvecklingen av vårt team inom Governance, Risk & Compliance för Financial Services.
Din roll som konsult inom Governance, Risk & Compliance teamet
I rollen som konsult i vårt team kommer du få möjlighet att arbeta och utvecklas inom projekt relaterade till följande områden:
Leda och driva projekt inom risk, styrning och regelefterlevnad.
Tolka och omsätta finansiella regelverk till praktiska och hållbara lösningar för kunder.
Arbeta nära första, andra och tredje försvarslinjen i uppdrag som rör risk, compliance och styrning.
Utveckla och förbättra riskramverk, processer och arbetssätt för effektiv styrning och kontroll.
Bidra till affärsutveckling genom offertarbete, erbjudandeutveckling och kunddialog.
Du kommer att vara en del av vårt lokala team och samarbeta med nordiska och europeiska experter inom området. I rollen bidrar du genom att bygga starka relationer med kunder och aktivt identifiera möjligheter att utveckla våra erbjudanden.
Kvalifikationer för tjänsten
2-5 års erfarenhet från exempelvis konsultfirma eller finansiella institutioner
Har erfarenhet av arbete inom styrning, risk eller regelefterlevnad.
Kompetens inom projektledning och hantering av intressenter.
Kunskap eller intresse om relevanta regelverk inom bank eller försäkring.
Relevant universitetsutbildning, exempelvis inom ekonomi, ingenjörsvetenskap eller juridik.
Flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Egenskaper för att lyckas i rollen
Starka analytiska färdigheter och förmåga att lösa problem på ett strukturerat sätt
Intresse för att arbeta i och driva projekt
God förmåga att bygga förtroende och relationer samt trivs med att arbeta i team
Proaktiv, nyfiken och självgående med förmåga att arbeta flexibelt
Energi, engagemang och mod att leda samt utmana etablerade arbetssätt
Vad vi erbjuder dig
Kontinuerligt lärande: Du utvecklar färdigheter och perspektiv som rustar dig för framtiden.
Framgång på ditt sätt: Vi ger dig verktyg och flexibilitet att göra skillnad utifrån dina mål.
Transformativt ledarskap: Du får stöd, insikter och coachning för att utvecklas som ledare.
Inkluderande kultur: Du blir en del av en miljö där olikheter värdesätts och alla får komma till tals.
Läs gärna mer om vad EY kan erbjuda dig på Karriärsidan, i sociala medier och på Karriärbloggen.
Är du redo att "Shape your future with confidence"?
Då är du varmt välkommen att söka tjänsten. Skicka in din ansökan senast den 22 mars 2026, urval och intervjuer sker löpande. Vid frågor om tjänsten, kontakta Maja Listermar på Maja.Listermar@se.ey.com
. Vid frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Adrian Lyng på Adrian.Lyng@se.ey.com
. Tillträde sker enligt överenskommelse. Observera att en bakgrundskontroll kommer att genomföras som en del av rekryteringsprocessen.
På EY främjar vi en inkluderande miljö och stöttar våra medarbetares olikheter. Med vårt fokus på mångfald uppmuntrar vi ansökningar från kandidater med olika bakgrunder. Om du är i behov av särskilt stöd eller anpassning under rekryteringsprocessen, vänligen kontakta vårt rekryteringsteam på recruitmentsweden@se.ey.com
och låt oss veta hur vi kan stötta dig på bästa sätt. Läs mer här.
EY | Building a better working world
EY is building a better working world by creating new value for clients, people, society and the planet, while building trust in capital markets.
Enabled by data, AI and advanced technology, EY teams help clients shape the future with confidence and develop answers for the most pressing issues of today and tomorrow.
