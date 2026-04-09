Senior konsult inom verksamhetsnära IT och utbildning
2026-04-09
Vill du arbeta i en central roll där du kombinerar verksamhet, IT och användarstöd? Nu söker vi en erfaren verksamhetsspecialist/användarstöd till ett långsiktigt konsultuppdrag med stor påverkan på verksamhetsutveckling och systemstöd.
Om uppdraget Du kommer att arbeta nära verksamheten och IT-förvaltningen med fokus på att stärka användarnas kompetens och säkerställa att systemstödet används effektivt. Rollen innebär ett tydligt användarfokus där du driver förbättringar, utbildar och fungerar som en viktig länk mellan verksamhet och IT.
Du arbetar både operativt och strategiskt med processkartläggning, kravarbete och utbildningsinsatser. Uppdraget ger dig möjlighet att påverka utvecklingen av system och arbetssätt i en komplex och samhällsviktig miljö. Publiceringsdatum2026-04-09Dina arbetsuppgifter
Vara ett operativt stöd till användare och säkerställa god dialog kring förändringar.
Driva förbättringar i systemstödet utifrån användarperspektiv.
Genomföra processkartläggningar och omsätta dessa till systemkrav.
Arbeta med kravberedning i nära samarbete med verksamhet och IT.
Delta i prioritering av backlogg och representera verksamheten i förvaltningsteam.
Bidra till utveckling av nya funktioner och strukturer i systemstödet.
Ta fram digitala manualer och e-learningmaterial.
Planera och genomföra utbildningar för användare.
Uppdragsinformation
Omfattning: 100%
Start: 15 augusti 2026
Slut: 15 augusti 2028 (möjlighet till förlängning upp till totalt 4 år)
Plats: Stockholm (Sundbyberg) med möjlighet till upp till 50% distansarbete
Resor kan förekommaKvalifikationer
Du ska ha akademisk examen inom systemvetenskap eller kommunikation, alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet (med motsvarande arbetslivserfarenhet menas erfarenhet av arbetsuppgifter enligt arbetsbeskrivningen ovan) förvärvad genom minst 8 års arbetslivserfarenhet.
Du ska ha minst 10 års arbetslivserfarenhet av verksamhetsnära utvecklingsarbete av systemstöd inom infrastruktur eller förvaltning av anläggningar.
Du ska ha minst 5 års arbetslivserfarenhet från att planera, leda och ta fram digitala utbildningar och utbildningsmaterial för systemstöd eller digitala tjänster med över 100 användare.
Mervärdeskrav
Du bör ha minst 5 års arbetslivserfarenhet inom arbete med affärssystem för anläggningar och underhåll, t ex SAP eller IFS.
Du bör ha minst 3 års arbetslivserfarenhet inom arbete med IT-förvaltning inom offentlig sektor.
Du bör ha minst 3 års arbetslivserfarenhet inom att bedriva utbildningar för användare av affärssystem för anläggningar och underhåll, t ex SAP eller IFS.
Vi söker dig som är kommunikativ, strukturerad och van att arbeta nära både verksamhet och IT. Du trivs i en roll där du får kombinera analys, utbildning och förbättringsarbete.
För det här uppdraget erbjuder vi en anställning via oss på Sway Sourcing. Underkonsulter tillåts inte för detta uppdrag.
Ansökan Vi ser fram emot din ansökan med ditt uppdaterade CV, anpassat till rollen och ovan krav.
