Senior konsult inom säkerhet och avtalsuppföljning
2026-02-09
Vi söker en erfaren konsult för ett kvalificerat uppdrag inom affärsförvaltning med fokus på trygghet, säkerhet och skadeprevention. Uppdraget innebär ett tydligt helhetsansvar för två centrala avtal och passar dig som är van att arbeta strukturerat med ekonomi, uppföljning och samverkan i komplexa miljöer.
Om uppdraget I rollen ansvarar du för affärsförvaltning av avtal inom egendomsbevakningstjänster och analystjänster för skadeprevention. Arbetet syftar till att förebygga skadegörelse, intrång och otrygghet genom effektiv uppföljning, analys och samarbete med leverantörer och interna intressenter.
Du arbetar nära verksamheten och bidrar både operativt och strategiskt i frågor som rör avtal, budget, prognos, upphandling och beslutsunderlag.
Exempel på arbetsuppgifter Följa upp avtal avseende ekonomi, nyckeltal och kvalitet Ansvara för prognos, budget och hantering av avvikelser Förvalta och utveckla affären tillsammans med leverantörer Samverka med flera interna avdelningar och funktioner Ta fram besluts- och förhandlingsunderlag samt delta i förhandlingar Hantera beställningar, fakturor och beslut enligt gällande beslutsordning Leda och eller delta i upphandlingsprojekt kopplade till bevaknings- och skyddstjänster
Omfattning och placering Uppdragets omfattning: 40 timmar per vecka Start: 2026-05-04 Slut: 2027-01-08 Möjlighet till förlängning upp till 6 månader Arbete kan ske både på distans och på plats i Stockholm enligt överenskommelse
Obligatoriska krav
Minst 3 års erfarenhet av att följa upp avtal, inklusive ekonomi, nyckeltal och kvalitet.
Minst 2 års erfarenhet av att hålla prognoser, budget och rapportera avvikelser inom avtalsområden med flerårig drift.
Minst 1 års dokumenterad erfarenhet av att samordna eller samarbeta med flera avdelningar, leverantörer eller myndigheter i syfte att säkerställa leverans, utveckla avtal eller genomföra projekt.
Erfarenhet av att leda eller delta i upphandlingsprojekt, inklusive framtagande av kravspecifikation, utvärdering och kontraktsskrivning. Minst 1 års erfarenhet eller från 1 tidigare uppdrag.
Meriterande krav
Erfarenhet från bevakningsbranschen eller annan säkerhetsbakgrund.
Erfarenhet av att ta fram beslutsunderlag och delta i förhandlingar -Inklusive analys, rapportering eller presentationer för ledning eller leverantörer
Erfarenhet från arbete i offentlig verksamhet.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
