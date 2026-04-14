Senior konsult inom Marketing Automation - uppdrag på minst 3-6 mån
2026-04-14
Vi söker efter en konsult för ett uppdrag inom CRM och Marketing Automation hos vår kund.Publiceringsdatum2026-04-14Dina arbetsuppgifter
Kundens MA-team jobbar med att minimera bolagets churn och öka den bundna basen av abonnenter. Detta görs genom att bygga och optimera journeys för onboarding, kontraktspåminnelser, förlängningserbjudanden och win-back - arbetet görs primärt i Salesforce Marketing Cloud (SFMC). En del av arbetsuppgifterna är även att avlasta det interna teamet med löpande kampanjbygge: segmentering i Data Extensions, journeys i Journey Builder, e-post/SMS-utskick och triggerbaserade flöden. Tempo och leveranskapacitet är i denna roll viktigt.
Du kan även komma att behöva bygga segment i SQL/AMPscript och koppla ihop SFMC med Salesforce CRM-datan samt bygga dashboards i SFMC eller kopplade BI-verktyg, följa upp öppningsgrad, konvertering, churn-effekt och komma med datagrundade rekommendationer.
Önskemål på dig som konsult
Dokumenterad erfarenhet av Salesforce Marketing Cloud
Praktisk erfarenhet av Journey Builder, Email Studio, Mobile Studio
Gärna SQL och AMPscript
Tidigare arbete i telecom, fintech eller annan abonnemangsbaserad bransch med hög kundvolym
Erfarenhet av churn-prevention-program eller retention-specifika journeys
Kunskap om Salesforce CRM-integration (synk mellan Sales/Service Cloud och SFMC)
Erfarenhet av SMS-kanalen
Konsultbakgrund med förmåga att snabbt sätta sig in i nya miljöer och leverera självständigt
Ett CV som visar volym och tempo - många parallella kampanjer, korta ledtider
Mätbara resultat: "ökade förlängningsgraden med X%" eller "minskade churn med Y%"
Du får hellre många saker med ok kvalitet gjorda än få saker som görs perfekt.
Om uppdraget
Uppdraget kräver att du är på plats hos kunden 4 dagar i veckan, en dag flex.
Omgående start.
Uppdragslängd 3-6 månader med möjlighet till förlängning.
Ansökan
For att bli aktuell för uppdraget
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
