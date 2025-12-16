Senior konsult inom cybersäkerhet | Financial Services | Stockholm
2025-12-16
Vill du vara med och stärka samhällets motståndskraft med fokus på cybersäkerhet och digital risk?
I en snabbt föränderlig cybersäkerhetsvärld vänder sig kunder från alla branscher till oss för pålitliga lösningar. Som medarbetare i vårt cybersäkerhetsteam inom Financial Services får du möjlighet att arbeta med våra viktigaste finansiella institut och ge våra kunder insikter inom cyberrisk, strategi och styrning. Bli en del av ett globalt team som täcker hela spektrumet inom cybersäkerhet och som kan stötta våra kunder med deras cybersäkerhetsbehov.
Möjligheten:
Som senior konsult är du en strategisk rådgivare inom cyberrisk, strategi och styrning. Du levererar högkvalitativa cybersäkerhetstjänster med fokus på operativ motståndskraft, kontinuitet, IT-risk och tredjepartsriskhantering. Tillsammans med nordiska kollegor utvecklar du lösningar och integrerar regulatoriska krav i kundernas ramverk och processer.
Ansvarsområden:
Identifiera och leverera högkvalitativa cybersäkerhetstjänster inom risk och kontroll, operationell motståndskraft, tredjepartsriskhantering, kanske har du erfarenhet från att analysera verksamheters effektivitet, ta fram kontinuitetsplaner, hantera incidenter.
Bidra till att utveckla affärslösningar och marknadsmaterial.
Delta i offertarbete med nordiska kollegor.
Analysera och implementera regulatoriska cybersäkerhetskrav.
Leda leveranser inom våra kundprojekt.
Identifiera områden där vi kan stödja våra kunder.
Vi söker dig med erfarenhet inom:
Implementering av risk- och kontrollramverk, inklusive kontinuitetshantering och operationell motståndskraft samt tredjepartsrik.
Design och implementering av riskramverk samt utformning av kontroller inom cybersäkerhet.
Praktisk implementering av regulatoriska krav, samt kontroll av regelverksefterlevnad.
Rapportering och uppföljning av ICT-risk.
Ström- eller projektledning från större implementeringsprojekt och förändringsresor.
Erfarenhet av arbete inom bank, försäkring, Finansinspektionen eller annan relaterad erfarenhet från arbete med finansiella institut.
Kvalifikationer för tjänsten:
Examen inom datavetenskap, informatik, cybersäkerhet, företagsekonomi med fokus på IT eller annat relaterat område.
Sammanlagt minst två års tidigare erfarenhet inom cybersäkerhet eller IT-consulting.
Har en förståelse för vad som är relevant inom området och hur man som konsult kan bidra inom t.ex. digital motståndskraft, cyberrisk, tredjepartsrisker, AI etc.
Dokumenterad projektledarerfarenhet.
Förmåga att kommunicera komplexa idéer tydligt.
Svenska och engelska på professionell nivå.
Vi ser gärna att du har:
Relevanta certifieringar (CISM, CISSP, CISA, CRISC, CBCI, etc.).
Erfarenhet av regulatoriska krav (t.ex. DORA, NIS2, Finansinspektionens riktlinjer, EBA:s föreskrifter).
Kunskap om standarder (t.ex. ISO/IEC 27000, ISO/IEC 22301, NIST, PCI DSS).
Förmåga att utveckla och leda team och projekt.
Vad vi erbjuder:
Kontinuerligt lärande: Utveckla färdigheter för framtiden.
Framgång på ditt sätt: Verktyg och flexibilitet för att göra skillnad.
Transformativt ledarskap: Insikter och coachning för att bli en ledare.
Inkluderande kultur: Accepterande av den du är och möjlighet att hjälpa andra.
Är du redo att "Shape your future with confidence"? Ansök idag.
Välkommen att söka tjänsten! Vänligen skicka in din ansökan senast den 31 januari 2026. Urval och intervjuer sker löpande. Vid frågor gällande tjänsten, kontakta Lara Haurie på Lara.Haurie@se.ey.com
. Vid frågor gällande rekryteringsprocessen, kontakta Adrian Lyng på Adrian.Lyng@se.ey.com
. Tillträde sker enligt överenskommelse. Observera att en bakgrundskontroll kommer att genomföras som en del av rekryteringsprocessen.
På EY främjar vi en inkluderande miljö och värdesätter olikheter. Vi uppmuntrar ansökningar från kandidater med olika bakgrunder och strävar efter en rättvis rekryteringsprocess. Vid behov av stöd eller anpassningar, kontakta vårt rekryteringsteam på recruitmentsweden@se.ey.com
.
