Senior konsult CFO Advisory I Financial Services | Stockholm
Ernst & Young AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2025-12-12
Är du redo att ta nästa steg i din karriär inom CFO Advisory?
EY Financial Services söker dig med erfarenhet inom ekonomi, finans eller rådgivning som vill utveckla CFO Advisory inom bank, försäkring och kapitalförvaltning. Hos oss får du bidra med din kompetens och utvecklas i en dynamisk miljö nära våra kunder.
Möjligheten:
Vår vision är att vara den främsta partnern för ledare i finanssektorn och stötta dem i att hantera förändringar som påverkar redovisnings-, finans- och riskfunktioner. Branschen genomgår en snabb transformation - med ökad digitalisering, förändrade regelverk och ett skifte från CFO till CVO (Chief Value Officer), där fokus ligger på att skapa värde.
Som konsult hos oss får du:
En bred roll där du bidrar med engagemang och ansvar i våra kundteam.
Möjlighet att utveckla specialistkompetens inom våra fokusområden.
Bygga ett starkt professionellt nätverk.
Vi erbjuder en fokuserad yrkesmiljö och rådgivning till ledande företag inom bank, försäkring och asset management. Här får du unika möjligheter att utvecklas och anta utmaningar i en professionell miljö i framkant av finanssektorn.
Ansvarsområden:
Du arbetar med centrala frågor för finans- och riskavdelningar i svenska och europeiska företag, ofta i internationella team med kollegor från Norden och Europa. Dessutom får du tillgång till seminarier och kurser som stärker din konsult- och branschkompetens.
Kvalifikationer för tjänsten
2-3+ års relevant arbetslivserfarenhet
Masterexamen eller högre inom relevant område
Flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift
Egenskaper för att lyckas i rollen
Starka analytiska färdigheter och förmåga att lösa problem på ett strukturerat sätt
Intresse för att arbeta i och driva projekt
God förmåga att bygga förtroende och relationer samt trivs med att arbeta i team
Proaktiv, nyfiken och självgående
Energi, engagemang och mod att leda samt utmana etablerade arbetssätt
Vad vi erbjuder dig
Kontinuerligt lärande: Du utvecklar tankesätt och färdigheter som hjälper dig att navigera in i framtiden.
Framgång så som du definierar den: Vi ger dig verktygen och flexibiliteten, så att du kan göra skillnad på ditt sätt.
Transformativt ledarskap: Vi ger dig insikter, coachning och självförtroende för att bli den ledare som världen behöver.
Inkluderande kultur: Du kommer att accepteras för den du är och få möjlighet att använda din röst för att hjälpa andra att hitta sin.
Läs gärna mer om vad EY kan erbjuda dig på Karriärsidan, i sociala medier och på Karriärbloggen.
Är du redo att "Shape your future with confidence"? Ansök idag.
Välkommen att söka tjänsten! Vänligen skicka in din ansökan senast den 31 januari 2026. Urval och intervjuer sker löpande. Vid frågor gällande tjänsten, kontakta Martina Policastro på Martina.Policastro@se.ey.com
. Vid frågor gällande rekryteringsprocessen, kontakta Adrian Lyng på Adrian.Lyng@se.ey.com
. Tillträde sker enligt överenskommelse. Observera att en bakgrundskontroll kommer att genomföras som en del av rekryteringsprocessen.
På EY främjar vi en inkluderande miljö och värdesätter olikheter. Vi uppmuntrar ansökningar från kandidater med olika bakgrunder och strävar efter en rättvis rekryteringsprocess. Vid behov av stöd eller anpassningar, kontakta vårt rekryteringsteam på recruitmentsweden@se.ey.com
.
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ernst & Young AB
(org.nr 556053-5873)
Hamngatan 26 (visa karta
)
111 47 STOCKHOLM Jobbnummer
9642857