Senior Konstruktör/Projektingenjör - Ingenjörsfirman Rörkraft
2026-02-03
Ingenjörsfirman Rörkraft har en mycket bra utveckling som företag, vi tar kontinuerligt marknadsandelar och har fördubblat våra intäkter de senaste fyra åren - och detta med god lönsamhet. Rörkraft erbjuder våra kunder helhetslösningar inom flertalet olika ingenjörsdiscipliner, även inom el och automation. Områdena rör- och anläggningsprojektering inom processanläggningar utgör vårt största speciallistområde, där vi utför bl.a. rörkonstruktion, hållfasthetsberäkning, byggnadskonstruktion, processanalys. Vi på Rörkraft arbetar inom de områden som kommer ha störst påverkan på vår framtid: Rent vatten; energiomställningen; vårt försvar; forskning och utveckling; hållbara industrier. Vi är idag cirka 80 anställda och omsatte 115 Mkr vid vårt bokslut, april 2025. Vi har kontor i Lund, Karlshamn och Stockholm. Läs mer om oss på https://www.rorkraft.se/
•
Är du idag den seniora konstruktören/projektingenjören med den rätta känslan för detaljerna? Vill du arbeta med varierande och utmanande rör-och anläggningsprojekt i spännande industrier och intressanta miljöer? Är du även personen som värdesätter din kontinuerliga personliga och tekniska utveckling mot en roll som sammanhållande teknisk uppdragsledare? Om ja, då ska du absolut läsa vidare.
Rörkraft är som bolag inne i en spännande tillväxtfas med kontinuerliga förfrågningar från våra kunder. Vi behöver förstärka vårt team i Lund med ytterligare en ny kollega, den här gången med en senior konstruktör/projektingenjör med ambitionen att utvecklas mot en roll som affärsdriven teknisk uppdragsledare.
Våra kunder återfinns inom all typ av energi, industri och VA, där det gemensamma behovet är kvalificerad rör- och anläggningsprojektering efter korrekt föreskrift och norm.
Dina arbetsuppgifter på Rörkraft
Som senior konstruktör/projekteringsingenjör hos oss på Rörkraft kommer du ha en nyckelroll i genomförandet av våra uppdrag. Du och teamet kommer säkerställa att de levereras i tid, inom budget och enligt överenskommen kvalitet. Rollen kräver ett nära samarbete med projektmedlemmar och övriga intressenter för säkerställandet av framgångsrika uppdragsresultat.
Till din hjälp har du ett erfaret och kompetent team av drygt 80 medarbetare där varje kollega besitter någon form av specialistkompetens. Då vi nästan uteslutande arbetar i projektform på plats på våra kontor, så är både kompetens och närmsta chef bara en armslängd bort för snabba beslut.
Sammanfattning av rollen som senior konstruktör/projektingenjör:
• Driva rörkonstruktionen framåt som konstruktör, projektör och granskare.
• I tidigt skede kunna identifiera och hantera risker och problem i ditt pågående projekt som kan påverka våra dokumentleveranser.
• Vid behov kunna fungera som huvudkontakt för kunder och andra externa intressenter.
• Löpande säkerställa att ditt arbete följer avtalad budget, kvalitet och tider.
• På sikt kunna ta rollen som övergripande teknisk uppdragsledare där du kommer leda och koordinera teamets uppdrag från start till mål för att uppnå definierade mål.
Tjänsten som senior konstruktör/projektingenjör hos oss på Rörkraft är ett omväxlande och utmanande arbete där du kommer ha en central roll i säkerställandet av korrekta leveranser till våra kunder.
Varför du ska börja hos oss på Rörkraft
Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en inspirerande och stödjande arbetsmiljö. Vår kultur är inkluderande och vi är mycket måna om att alla skall trivas och utvecklas. Vi får mycket höga omdömen inom våra undersökningar om arbetsmiljö & trivsel, och vi erbjuder konkurrenskraftiga löner och förmåner, med möjlighet till karriärutveckling genom utbildningar och mentorskap. Du får chansen att arbeta med innovativa, skräddarsydda uppdrag och forma teknikens framtid inom många intressanta teknikområden.
Hos oss blir du en del av vår organisation som bygger på samarbete och dagligt informationsutbyte med korta svarsvägar och daglig kontakt med dina kollegor.
Vi hoppas att ovan har övertygat dig om varför just du ska tillhöra vårt team på Rörkraft.
Din bakgrund och erfarenhet
Du besitter idag hög samlad erfarenhet och kompetens i rollen som senior konstruktör/projektingenjör samt är van att driva projekteringsuppdrag som beställare eller konsult. Du är van vid att kommunicera både internt och externt samt ha löpande kontakt med kunder, entreprenörer och kollegor. Självklart har du i grunden ett stort teknikintresse och är noggrann och engagerad kring allt som rör teknik och detaljer.
För att lyckas i rollen som blivande uppdragsledare på Rörkraft har du relevant examen inom teknik och senior konstruktörsbakgrund. Du har mångårig erfarenhet av projektering samt har erfarenhet och intresse av mentorskap och ledarskap. Vidare kan du föreskrifter och standarder samt trivs och är helt bekväm i en integrerad CAD miljö och projekterar eller granskar i den samma.
Du är en god kommunikatör och uttrycker dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift. B-körkort är ett krav då tjänsteresor förekommer.
Utöver ovan är det meriterande om du även har kunskap om entreprenadjuridik och ett etablerat och aktuellt nätverk med relevanta kund- och branschkontakter.
Du är den affärsdrivna seniora konstruktören/projektingenjören som drivs av att komma i mål med dina uppdrag inom rätt tid, till rätt kostnad och kvalitet. Din ambition och strävan är att på sikt utveckla dig vidare mot en roll som ansvarig teknisk uppdragsledare.
Dina personliga egenskaper
Du är en engagerad, lösningsorienterad och resultatinriktad person. Du har god förmåga att självständigt driva och utveckla dina projekt. Som person är du även nyfiken, flexibel och har goda ledaregenskaper samt känner dig helt bekväm i din konsultroll. Du är mån om din personliga professionella utveckling.
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och profil till den här tjänsten. Då den här rollen är en nyckelbefattning inom vår verksamhet, kan det komma krävas en säkerhetsprövning och registerkontroll av slutkandidaten.

Publiceringsdatum
2026-02-03

Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar vi med Ny Kollega och du är välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Johan Spjuth på 0733- 67 06 60 vid frågor. Sista ansökningsdag är den 31 januari, men ansök snarast då urval sker löpande.
Ersättning

Fast månads- vecko- eller timlön

Så ansöker du
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning

Detta är ett heltidsjobb.
