Senior Kommunikatör Strategisk kommunikation i samhällsprojekt

Etoile Nordique KB / Marknadsföringsjobb / Göteborg
2026-04-23


Vill du arbeta i ett komplext och samhällsviktigt projekt där kommunikation spelar en avgörande roll? Vi söker nu en senior kommunikatör med stark strategisk höjd och operativ genomförandeförmåga.
Som kommunikatör får du en central roll i projektet där du ansvarar för att planera, driva och utveckla kommunikationen i nära samarbete med projektledare och andra samverkansparter. Uppdraget präglas av många intressenter, högt tempo och behov av tydlig, samordnad och målstyrd kommunikation.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Du kommer bland annat att:
Ta fram och implementera kommunikationsstrategi och kommunikationsplan
Identifiera, planera och genomföra kommunikationsinsatser riktade till:
politiker
styrgrupp och projektgrupp
interna och externa intressenter
allmänhet och media
Driva kommunikationsarbetet proaktivt och strategiskt tillsammans med andra kommunikatörer
Säkerställa kvalitet och förankring av kommunikationsleveranser
Producera och utveckla:
kommunikationsplaner
texter, bild, film och presentationsmaterial
innehåll till webb, intranät och sociala medier
grafiska profiler och styrdokument
Hantera inkomna synpunkter från allmänhet och intressenter
Planera och delta i möten med olika målgrupper
Följa projektets utveckling genom aktivt deltagande i projektmöten
Säkerställa att kommunikationsarbetet levereras med rätt kvalitet och framdrift

Publiceringsdatum
2026-04-23

Kravprofil för detta jobb
Vi söker dig som har:
Minst 10 års erfarenhet som kommunikationsstrateg/kommunikatör
Erfarenhet av att ha varit ansvarig ledare i minst ett uppdrag
Dokumenterad erfarenhet av strategisk kommunikation i komplexa projekt (minst 3 uppdrag), varav:
minst ett uppdrag med medialt intresse från allmänheten
Förmåga att använda kommunikation som ett strategiskt verktyg för att:
nå projektmål
analysera målgrupper och intressenter
anpassa budskap och kanaler
bygga och utveckla projektets varumärke
Eftergymnasial utbildning (minst 3 år) inom medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift

Övrig information
CV ska bifogas där ovanstående kompetenser tydligt framgår
Erfarenhet från offentlig sektor eller samhällsbyggnadsprojekt är meriterande

Här är en kort och professionell formulering du kan lägga in:
Möjlighet till visst distansarbete finns, men uppdraget kräver även fysisk närvaro hos beställaren, i genomsnitt cirka två dagar per vecka beroende på projektets behov.

Så ansöker du
Låter detta som rätt uppdrag för dig? Skicka din ansökan till:
info@etoile-nordique.com
Märk ansökan med: Senior Kommunikatör

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
E-post: info@etoile-nordique.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

