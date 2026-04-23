Senior Kommunikatör Strategisk kommunikation i samhällsprojekt
Vill du arbeta i ett komplext och samhällsviktigt projekt där kommunikation spelar en avgörande roll? Vi söker nu en senior kommunikatör med stark strategisk höjd och operativ genomförandeförmåga.
Som kommunikatör får du en central roll i projektet där du ansvarar för att planera, driva och utveckla kommunikationen i nära samarbete med projektledare och andra samverkansparter. Uppdraget präglas av många intressenter, högt tempo och behov av tydlig, samordnad och målstyrd kommunikation.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Du kommer bland annat att:
Ta fram och implementera kommunikationsstrategi och kommunikationsplan
Identifiera, planera och genomföra kommunikationsinsatser riktade till:
politiker
styrgrupp och projektgrupp
interna och externa intressenter
allmänhet och media
Driva kommunikationsarbetet proaktivt och strategiskt tillsammans med andra kommunikatörer
Säkerställa kvalitet och förankring av kommunikationsleveranser
Producera och utveckla:
kommunikationsplaner
texter, bild, film och presentationsmaterial
innehåll till webb, intranät och sociala medier
grafiska profiler och styrdokument
Hantera inkomna synpunkter från allmänhet och intressenter
Planera och delta i möten med olika målgrupper
Följa projektets utveckling genom aktivt deltagande i projektmöten
Säkerställa att kommunikationsarbetet levereras med rätt kvalitet och framdriftPubliceringsdatum2026-04-23Kravprofil för detta jobb
Vi söker dig som har:
Minst 10 års erfarenhet som kommunikationsstrateg/kommunikatör
Erfarenhet av att ha varit ansvarig ledare i minst ett uppdrag
Dokumenterad erfarenhet av strategisk kommunikation i komplexa projekt (minst 3 uppdrag), varav:
minst ett uppdrag med medialt intresse från allmänheten
Förmåga att använda kommunikation som ett strategiskt verktyg för att:
nå projektmål
analysera målgrupper och intressenter
anpassa budskap och kanaler
bygga och utveckla projektets varumärke
Eftergymnasial utbildning (minst 3 år) inom medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skriftÖvrig information
CV ska bifogas där ovanstående kompetenser tydligt framgår
Erfarenhet från offentlig sektor eller samhällsbyggnadsprojekt är meriterande
Möjlighet till visst distansarbete finns, men uppdraget kräver även fysisk närvaro hos beställaren, i genomsnitt cirka två dagar per vecka beroende på projektets behov.Så ansöker du
Låter detta som rätt uppdrag för dig? Skicka din ansökan till: info@etoile-nordique.com
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
Sista dag att ansöka är 2026-05-21
E-post: info@etoile-nordique.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Etoile Nordique KB
411 05 GÖTEBORG Jobbnummer
9873052