Senior kommunikatör med fokus på digital utveckling och innovation
Marks kommun, Kommunledningskontoret / Marknadsföringsjobb / Mark Visa alla marknadsföringsjobb i Mark
2025-11-03
Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop - för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa - både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar. Publiceringsdatum2025-11-03Arbetsuppgifter
Marks kommun söker dig som ser möjligheter där andra ser begränsningar.
Vi står inför ett vägskäl. Vår kommunikationsenhet behöver utvecklas från reaktiv till strategisk, från traditionell till innovativ. Det kräver någon som vågar utmana, testa nytt och driva förändring - även när hela bilden inte är färdig.
Du som söker är:
* Modig. Du är inte rädd för att prova nya vägar, även i en organisation där "vi har alltid gjort så här" kan vara en vanlig mening. Du ser utmaningar som möjligheter.
* Snabbfotad. Du kan bilda dig en uppfattning snabbt, formulera budskap med ofullständig information och justera längs vägen. Du fastnar inte i analysförlamning.
* Strategisk. Du ser helheten och kan översätta behov till konkreta planer. Du förstår skillnaden mellan att vara upptagen och att skapa effekt.
* Initiativrik. Du väntar inte på att bli tillsagd. Du identifierar vad som behöver göras och tar tag i det.
Uppdraget
Du blir objektsledare för kommunens digitala kommunikationskanaler (webb och intranät) och en drivande kraft i vårt varumärkesteam. Det innebär att du:
* Driver digital utveckling - från behovsanalys till förvaltningsplaner och innovativa lösningar
* Tänker strategiskt om hur vi använder digitala kanaler för att stärka demokrati, service och förtroende
* Skapar och testar nya kommunikationsgrepp - du är orädd inför att experimentera
* Leder workshops och processer som får andra att tänka nytt
* Formulerar budskap snabbt och träffsäkert, även när förutsättningarna förändras
* Samarbetar nära med varumärkesstrateg, objektsspecialist och övriga i teamet
* Du behöver inte vara expert på allt - men du måste vara nyfiken, lyhörd och vilja lära dig.Kvalifikationer
Nödvändigt:
* Erfarenhet av strategisk kommunikation och/eller digital utveckling
* Förmåga att arbeta självständigt och ta initiativ
* Mod att utmana invanda mönster
* Kommunikativ förmåga - både i text och i möten
* Flytande svenska i tal och skrift
* Erfarenhet av webb, digitala kanaler eller UX/tjänstedesign
Meriterande:
* Förståelse för hur offentlig sektor/kommuner fungerar (men inte ett krav!)
* Erfarenhet av workshopledning eller förändringsledning
* Bakgrund från andra sektorer än kommunal förvaltning
* Mångfald i perspektiv och erfarenheter
ÖVRIGT
Vad vi erbjuder
* En roll där du verkligen kan göra skillnad och sätta avtryck
* Möjlighet att forma framtidens kommunikation i en kommun som är redo för förändring
* Ett team som vill utvecklas och vågar testa nytt
* Flexibilitet och frihet under ansvar
* Kollektivavtal, tjänstepension och goda förmåner
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, hyrcykel, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
Enligt avtal. Så ansöker du
