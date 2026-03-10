Senior Key Account Manager - var med och etablera Sunda i retail
Sunda AB / Säljarjobb / Gävle Visa alla säljarjobb i Gävle
Gör skillnad i varje affär
Sunda är ett växande företag med höga ambitioner. Vi skapar lösningar som förenklar och förbättrar vardagen för våra kunder, med hållbarhet och kundvärde i fokus. Nu stärker vi vårt team med fler nyckelpersoner som vill växa tillsammans med oss.
Just nu söker vi en Senior Key Account Manager Retail som vill vara med och etablera Sunda i retail.
Om rollen
Som Senior Key Account Manager Retail hos Sunda får du en central roll i vår nästa tillväxtfas.
Du ansvarar för att etablera Sunda i retail genom att driva införsäljning, bygga kundrelationer och utveckla affären med nya retailkunder.
Samtidigt kommer du att vara en viktig del i att utveckla hur Sunda arbetar med retail, från etableringsstrategi till genomförande av lanseringar i butik.
Rollen kombinerar därför klassiskt KAM-arbete med ett mer entreprenöriellt ansvar för att bygga upp en ny kanal.
Du arbetar nära ledningen och får stor möjlighet att påverka hur Sunda etablerar sig i retail.
Ditt uppdrag
Identifiera och utveckla nya retailkunder och samarbeten
Driva införsäljning och listningsprocesser
Förhandla affärsvillkor och kampanjupplägg
Bygga långsiktiga relationer med nyckelkunder
Ta fram och genomföra kundplaner och affärsplaner
Samarbeta internt för att säkerställa lyckade lanseringar i retail
Följa upp försäljning, kampanjer och lönsamhet
Ansvara över utvecklingen av Sundas retailstrategi
Vem är du?
Du är en affärsdriven person som trivs i en roll där du får stort eget ansvar och möjlighet att påverka.
Du gillar att skapa affärer, bygga relationer och driva saker framåt. Samtidigt är du strukturerad och van att följa upp resultat.
Du trivs i miljöer där tempot är högt och där man behöver vara både strategisk och operativ.
Vi är öppna för olika bakgrunder - du kan komma från KAM, affärsutveckling eller annan kommersiell roll inom retail.
Vi tror att du har
Flerårig erfarenhet från kommersiell roll som KAM eller liknande
Erfarenhet av införsäljning och förhandling
God kommersiell förståelse för pris, marginal och affärsmodeller
Stark relationsskapande förmåga
Mycket god kommunikativ förmåga i svenska och engelska
Erfarenhet från retail eller dagligvaruhandel är meriterande
Vi erbjuder
Hos Sunda får du vara med och etablera ett växande varumärke i retail och bygga en ny tillväxtkanal från grunden.
Du blir en del av ett entreprenöriellt team med korta beslutsvägar och högt tempo. Rollen innebär stort ansvar, stor frihet och möjlighet att påverka hur Sunda utvecklas framåt.
Tjänsten kan utgå från Gävle med möjlighet till hybridarbete.
