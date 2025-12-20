Senior Key Account Manager - Driv Affären I Ett Marknadsledande Fmcg-Bolag
Ta nästa steg i karriären som Senior Key Account Manager hos ett marknadsledande FMCG-bolag. Du får äga kundrelationer, driva tillväxt och skapa resultat i en roll med stort ansvar och påverkan.
OM TJÄNSTEN
Vi söker en Senior Key Account Manager för ett spännande föräldravikariat på 12-18 månader. Rollen innebär att du är anställd hos oss på Academic Work, men arbetar på uppdrag hos en av våra kunder, som är ett marknadsledande FMCG-bolag. Du kommer att driva strategiska kundrelationer, leda affären med främst ICA samt bidra till tillväxt och resultat under hela uppdraget. Detta är en unik möjlighet för dig som vill ta ansvar, påverka och arbeta i en dynamisk miljö med fokus på både kund och team.
Du erbjuds
• En unik möjlighet att arbeta med världsledande varumärken inom en internationell organisation.
• Stort ansvar och flexibilitet samt möjlighet till professionell utveckling i ett dynamiskt team.
• En stöttande och engagerad konsultchef som följer upp och ger kontinuerligt stöd under hela uppdraget.
Rollen som Senior Key Account Manager innebär att du ansvarar för att vårda och utveckla strategiska kundrelationer, med fokus på ICA, för att säkerställa affärsmål och tillväxt. Du kommer att arbeta med affärsplanering, förhandlingar och dataanalys i ett högt tempo. Du blir en del av et team med ytterligare två KAM-kollegor.
• Driva och utveckla strategiska kundrelationer med främst ICA
• Ansvara för budget, prognoser och kommersiell uppföljning.
• Leda pris- och kontraktsförhandlingar samt säkerställa genomförande av gemensamma affärsplaner.
• Planera och genomföra årshjul, kampanjer och joint business plans (ink för 2027)
• Samarbeta nära Marketing, Supply/Logistik, Finance och Nordic KAM-teamet.
• Representera klienten i interna och externa möten
• Analysera data och följa upp resultat via CRM, ERP och BI-verktyg.
• Stötta och coacha mer juniora KAM:er i teamet.
• Representera bolaget i interna och externa möten, samt koordinera cross-funktionella aktiviteter.
VI SÖKER DIG SOM
• Talar och skriver flytande svenska och engelska
• Arbetat som Senior Key Account Manager i minst fem år med stark bakgrund inom FMCG
• Avancerad kunskap om ICA:s processer och affärsmodell
• Dokumenterad erfarenhet av att driva och utveckla stora kundrelationer (gärna med ICA)
• Är resultat- och måldriven, med starkt kommersiellt fokus och vana vid pris- och kontraktsförhandlingar.
• Har analytisk förmåga och är van att arbeta med budget, prognoser och uppföljning i CRM/ERP/BI-verktyg
• Är självständig, strukturerad och ansvarstagande, samtidigt som du trivs i team och kan coacha mer juniora kollegor
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet från pet food-kategorin eller annan specifik FMCG-nisch.
• Ett befintligt nätverk eller kontakter hos ICA och/eller Axfood.
• Tidigare erfarenhet från nordiska eller internationella organisationer.
• Erfarenhet av att arbeta med Power BI eller avancerad dataanalys.
• Bakgrund i att driva strategiska projekt och tvärfunktionella initiativ.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Stabil
• Ansvarstagande
• Socialt självsäker Varaktighet, arbetstid, etc.
