Senior Kemikalieingenjör | Siemens Energy | Finspång
Experis AB / Kemiingenjörsjobb / Finspång Visa alla kemiingenjörsjobb i Finspång
2026-07-09
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, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en nyckelroll där miljö, hälsa, säkerhet och kemikaliehantering står i fokus? Siemens Energy söker nu en Senior Kemikalieingenjör/EHS-samordnare som vill bidra till en säker och hållbar verksamhet.
Här får du en varierad roll med stort ansvar och möjlighet att påverka processer och arbetssätt i en internationell organisation. Du blir en viktig specialist och rådgivare för verksamheten inom kemikaliehantering och farligt gods. Uppdraget passar dig som trivs i en dynamisk miljö där utveckling och samarbete är centralt.
Om uppdraget
Som Senior Kemikalieingenjör och EHS-samordnare ansvarar du för att säkerställa att Siemens Energys kemikaliehantering sker enligt gällande lagar, regelverk och interna riktlinjer. Du arbetar nära verksamheten och stöttar chefer och medarbetare i frågor kopplade till kemikalier, riskbedömningar och farligt gods. Rollen innebär både operativt och strategiskt arbete där du bidrar till att utveckla och kvalitetssäkra företagets processer inom området.
Arbetsuppgifter
* Hantera och administrera processer för införande av nya kemikalier
* Registrera och underhålla information i iChemistry, iKemi och SharePoint
* Driva och stödja riskbedömningar kopplade till kemikalier
* Planera och administrera årliga kemikalieinventeringar
* Ge rådgivning till verksamheten inom kemikaliehantering
* Ta fram instruktioner och lathundar för interna processer
* Stödja verksamheten i frågor rörande Farligt Gods
* Vara företagets Dangerous Goods Coordinator
* Samverka med säkerhetsrådgivare och interna intressenter
* Följa upp utbildningskrav och utbildningsinsatser inom området
Vem är du?
Du är en strukturerad, analytisk och ansvarstagande person som trivs med att arbeta nära verksamheten. Du har god samarbetsförmåga samtidigt som du kan driva frågor självständigt. Som person är du kommunikativ, lösningsorienterad och har ett stort säkerhets- och kvalitetsfokus.
Kompetenskrav
* Högskole- eller civilingenjörsutbildning inom kemi, kemiteknik eller liknande område
* Minst 3-5 års erfarenhet av kemikaliehantering eller EHS-arbete
* Mycket god kunskap inom REACH och CLP-förordningen
* God kunskap om kemikalielagstiftning och säkerhetsdatablad
* Erfarenhet av riskbedömningar inom industriell verksamhet
* Erfarenhet av arbete med Farligt Gods
* God systemvana och erfarenhet av administrativa processer
* Flytande svenska och engelska i tal och skrift
* Möjlighet att arbeta på plats i Finspång minst tre dagar per vecka
Intresserad?
För att söka tjänsten skapar du ett konto hos oss, där du bifogar CV och personligt brev. Vid frågor kontakta Eva Wisth, E-post eva.wisth@jeffersonwells.se
Pga GDPR tar vi inte emot ansökningar vi e-post.
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett av Sveriges största konsultbolag av chefer och specialister inom ekonomi, executive, marknad & försäljning, inköp & logistik och ingenjörsområdet. Vi har den unika förmånen att samarbeta med företag, myndigheter och organisationer inom privat och offentlig sektor i hela Sverige. Våra konsultchefer har gedigen kunskap inom just ditt område och som konsult hos oss är din karriär och utveckling alltid i fokus. Hos oss kan du både gå som tillsvidareanställd konsult på ett specifikt uppdrag eller som samarbetspartner med eget företag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
612 40 FINSPÅNG Arbetsplats
Finspång Kontakt
Contact
Eva Wisth Eva.Wisth@jeffersonwells.se Jobbnummer
9998153