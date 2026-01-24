Senior kategoriansvarig till globalt teknikbolag
Här söker vi dig som vill ta en ledande roll i att forma hur kategoriinköp ska fungera framåt. Uppdraget handlar inte om att ärva gamla arbetssätt, utan om att bygga nya - baserat på analys, gemensamma processer och tydliga strategiska val. En central del i rollen är att kunna driva igenom beslut, samla organisationen kring gemensamma leverantörsval och på ett tryggt sätt förklara varför just den vägen är den mest affärsmässiga.
OM TJÄNSTEN
Bolaget är en internationell aktör som utvecklar och levererar tekniskt komplexa system till kunder världen över. De arbetar i en bransch där projekten är unika och ställer höga krav på hållfasthet och precision i krävande miljöer. Detta gör att nästan all utrustning måste skräddarsys efter kundens specifika behov.
Du blir en del av ett globalt kategoriteam bestående av åtta personer placerade i Sverige, Finland, Norge, Polen och Kina. Teamet arbetar tätt tillsammans trots geografisk spridning och kännetecknas av hög kompetens, samarbete och ett gemensamt driv att bygga något långsiktigt hållbart. Teamets uppdrag är att utveckla och leda kategoristrategier som används konsekvent över hela organisationen. Du samarbetar nära funktioner som teknik, R&D, engineering, supply chain, contract managers och många fler affärsområden.
Det här är inte en roll där du tar över färdiga lösningar. Tvärtom - du bygger kategoristrategier från grunden med stöd av etablerade mallar, processer och ett erfaret team. Fokus ligger på olika kategorier såsom lagerlösningar och växellådor. Arbetet innebär att analysera nuläge, strukturera upp leverantörsbasen, identifiera förbättringspotential och tydligt visa varför en viss strategi är rätt väg framåt. En viktig del av rollen är att kunna stå stadigt i dialogen med contract managers och andra beslutsfattare - och pedagogiskt förklara strategiska val baserat på data, analys och affärsnytta. Under de kommande åren ska ett stort antal nya kategorier lanseras, vilket gör rollen både dynamisk och långsiktigt viktig.
Du erbjuds
• En strategisk roll med stort mandat och tydlig påverkan
• Möjlighet att bygga kategoristrategier från grunden
• Tydliga mål, mätbar leverans och fokus på resultat
• En organisation där det "händer saker" och där initiativ uppskattas
ARBETSUPPGIFTER

Dina arbetsuppgifter
• Utveckla och implementera globala kategoristrategier inom lagerlösningar och växellådor
• Analysera spend, leverantörsstruktur och marknadsdata för att identifiera effektiviseringsmöjligheter
• Leda och samordna sourcing-arbetet tvärfunktionellt över flera affärsområden
• Bygga, utveckla och konsolidera leverantörsbasen globalt
• Följa upp KPI:er, besparingsinitiativ och säkerställa tydlig leverans av resultat
VI SÖKER DIG SOM
• Har flera års erfarenhet inom upphandling, sourcing och/eller Supply Management, gärna inom komponentkategorier som el, mekanik och hydraulik
• Har goda presentations- och skrivfärdigheter, med förmåga att kommunicera tydligt både i grupp
• Har en stark förmåga att förhandla och bygga relationer samt sluta avtal
• Är obehindrad i engelska och har goda kunskaper i svenska. Båda språken används i det dagliga arbetet
Det är meriterande om du har
• Kunskap om SAP, inköp, logistik och internationell transport
• Kunskaper inom mandarin
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Socialt självsäker
• Målmedveten
• Ansvarstagande
