Senior Kalkylingenjör till Anderssons Byggnadsekonomi!
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Vill du vara med på en resa där varje dag är lärorik, utmanande och varierad? Hos Anderssons Byggnadsekonomi får du räkna på några av Sveriges mest spännande byggprojekt, från bostäder och kontor till de mest profilerade och unika. Varmt välkommen in med din ansökan.Publiceringsdatum2026-07-25Om tjänsten
Anderssons Byggnadsekonomi är ett specialistföretag inom kalkylbranschen som erbjuder kostnadsberäkningar och tillhörande tjänster i alla skeden och för alla discipliner inom bygg, anläggning och installationer. Sedan starten 2016 har de växt stadigt och upprättar idag kalkyler för kunder över hela landet, både åt beställare och entreprenörer. Kontoret ligger på Södermalm med goda kommunikationer direkt utanför dörren med tunnelbanan.
Som kalkylingenjör kommer du att beräkna kostnader för varierande byggprojekt över hela Sverige. Du kommer att arbeta med att analysera underlag, skapa detaljerade kalkyler och bidra till att säkra framgångsrika anbud och affärer. Du är involverad i hela processen från analys till färdigt underlag till kund.
Du erbjuds
Delta i högprofilerade och intressanta projekt i alla storlekar, från den minsta ombyggnaden till mångmiljardprojekt
Ett kompetent och sammansvetsat team i ett expansivt bolag
Utveckla dina färdigheter ytterligare
Konkurrenskraftiga förmåner och personalaktiviteterDina arbetsuppgifter
Företaget upprättar kostnadsberäkningar inom bygg, anläggning och installationer och i rollen som kalkylingenjör kommer du att arbeta inom någon eller flera av dessa discipliner
Analysera kalkylunderlag från kunder som främst består av beskrivningar och ritningar, men även modeller och data i annan form
Upprätta kalkyler för alla typer av ändamål och kunder, ex vis budgetkalkyl till en beställare eller en anbudskalkyl till en entreprenör
Tillsammans med kollegor upprätta kompletta kalkyler inom alla discipliner, där alla bidrar med sin expertis
Vi söker dig som
Innehar en eftergymnasial utbildning som byggnadsingenjör eller annan utbildning eller erfarenhet som bedöms likvärdig
Har erfarenhet av kalkylarbete inom en eller flera discipliner, exempelvis bygg, anläggning, rör, ventilation eller el
Är obehindrad i det svenska språket, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har
Tidigare erfarenhet av att arbeta med systemen Bluebeam, Bidcon och Sektionsdata
Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper och för att lyckas i rollen tror vi att du är en engagerad, ordningsam och ödmjuk person som trivs med att arbeta i en komplex miljö. Du har ett gott öga för detaljer samtidigt som du behåller helhetsperspektivet och tar ansvar för att ditt arbete och projekten drivs framåt. Eftersom rollen innebär ett nära samarbete med kollegor och kunder är god samarbetsförmåga och god kommunikation av största vikt.
Övrig information
Arbetstider: 08.00 - 17.00 med möjligheter till flex
Anställningsform: Tillsvidare, heltid
Placering: Stockholm, Södermalm
Nyckelord: Kalkyl, kalkylator, anläggning, VVS, el, bygg
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1N2F5Z". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Sommargatan 110 (visa karta
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656 37 KARLSTAD Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
10011433