Senior Javautvecklare (Backend) till försvarsindustrin
2025-12-29
Vi på ALTEN söker vi nu en erfaren Javautvecklare till försvarsindustrin med fokus på aggregering, analys och visualisering av antenndiagnostik. Rollen innebär ett brett tekniskt ansvar där du arbetar med backend-utveckling i system med höga krav på kvalitet, säkerhet och tillförlitlighet.
VAD ERBJUDER VI?
På ALTEN är varje individ lika värdefull när vi utvecklar morgondagens värld idag. Vi möter framtida utmaningar genom att bidra med relevant kompetens i våra kunders projekt och ge våra medarbetare möjlighet att nå sin fulla potential. Det gör vi genom att erbjuda tekniska utmaningar, utvecklande möjligheter, inspirerande gemenskap och chansen att bidra till en hållbar framtid.
I rollen som Senior Javautvecklare (Backend) ansvarar du för att:
Utveckla och vidareutveckla backend-lösningar i Java
Arbeta med aggregering, analys och visualisering av system- och antenndata
Delta i och driva kundleveranser tillsammans med teamet
Hantera ärenden, felsökning och implementering av nya krav
Bidra till utvecklingen av en skalbar plattformsprodukt istället för projektspecifika lösningar
Säkerställa hög kodkvalitet, säkerhet och robusthet
Arbeta enligt etablerade utvecklingsprocesser med CI/CD och testautomatisering
Samarbeta tätt i ett agilt team, där en av rollerna även kan innefatta ansvar som Scrum Master
Du kommer att arbeta nära både kollegor och andra teknikområden, med stort fokus på leverans, kvalitet och fungerande helhetslösningar.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Flerårig erfarenhet som Javautvecklare, gärna i en senior eller ledande roll
Stark kompetens inom backend-utveckling
Erfarenhet av system med höga krav på kvalitet, säkerhet och tillförlitlighet
Vana av att arbeta med inbyggda system och/eller backend-lösningar
Erfarenhet av att bygga och förvalta lösningar i industriell skala
God kunskap om CI/CD-pipelines och testramverk
Erfarenhet av att arbeta nära kund och leverera i projektform
Förmåga att ta tekniskt ansvar och fungera som lead developer
Meriterande erfarenhet av rollen som Scrum Master
God kommunikativ och social förmåga samt vana av samarbete
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Varmt välkommen med din ansökan! Observera att rekryteringsprocessen kan ta något längre tid än vanligt under julperioden.
OM ALTEN
ALTEN är ett av Europas största teknik- och IT-konsultföretag med över 57 000 anställda cirka 30 länder. Våra ingenjörer utför komplexa och mycket tekniska projekt genom hela produktutvecklingskedjan hos de främsta företagen inom flera olika branscher såsom Fordon, Försvar & Säkerhet, Energi, Industriell utrustning, Public service samt Life sciences.I Sverige är vi cirka 1300 engagerade medarbetare med 9 kontor i 9 städer- från Lund i söder till Skellefteå i norr.
ALTEN har för femte året i rad utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare av Karriärföretagen, en utmärkelse för arbetsgivare som erbjuder unika karriär- och utvecklingsmöjligheter.
Välkommen in att läsa mer om oss på alten.se Ersättning
