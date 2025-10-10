Senior Java utvecklare till IT-konsultföretag - Stockholm deltid
2025-10-10
Modernera är ett modernt rekryterings- och bemanningsföretag. www.modernera.se
För en kunds räkning söker vi nu en senior Java utvecklare. Vår kund är ett snabbväxande IT-konsultföretag som utmanar den traditionella konsultbranschen genom att sätta sina anställda i fokus. Företaget grundades år 2014 och har 34 anställda.
I rollen som utvecklare erbjuds du möjligheten att välja mellan ett brett spektrum av projekt i Stockholm utformade efter dina egna preferenser och expertis. Ditt arbete är fokuserat på Java men du har stora möjligheter att arbeta med andra programmeringsspråk, ramverk och teknologier om du har intresse av att göra det.
Du har:
Minst 3 års erfarenhet av att arbeta med Java
Relevant högskoleutbildning
Meriterande:
JavaScript/TypeScript (React, Node, Vue, Angular)
IOS (Swift) or Android (Kotlin)
React Native
C#/.NET
Som utvecklare hos vår kund har du en stor möjlighet att påverka ditt arbete. Du erbjuds bra arbetsvillkor, pension och friskvårdsbidrag.
Du kommer att bli anställd hos vår kund. Deltid. Provanställning som övergår i en tillsvidareanställning efter sex månader. Tillträde: omgående.
Ansök genom att skicka ditt CV och personligt brev till info@modernera.se
Skriv "Senior Java utvecklare till IT-konsultföretag - Stockholm deltid" i ärenderaden.
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
