Senior IT-tekniker specialist på drift, nätverk och säkerhet

AO Tele & Data AB / Supportteknikerjobb / Göteborg
2025-09-11


Senior IT-tekniker - specialist på drift, nätverk och säkerhet
Plats: Äsperedsgatan 2, Gunnilse
Arbetstid: 08:00-17:00 (jour kan förekomma)
Anställningsform: Heltid (6 månaders provanställning)

Publiceringsdatum
2025-09-11

Om företaget
Vi på AO Group hjälper företag att växa och arbeta smartare genom innovativa lösningar inom IT, säkerhet och telefoni. Hos oss blir du en del av ett team där teknisk kompetens möter starkt kundfokus - och där du får utrymme att utvecklas, ta ansvar och påverka.
Rollen
Som senior IT-tekniker får du en bred och utvecklande roll med allt från avancerad systemarkitektur till praktisk support. Du blir en nyckelspelare i driften av våra kunders verksamhetskritiska miljöer och arbetar nära både kollegor och kunder. Vi utför vårt arbete med hög teknisk precision och med fokus på kvalitet och service.

Ditt ansvar
Drift & utveckling
Administrera och underhålla servrar (Windows/Linux, lokalt & moln)
Hybridlösningar i Azure, AWS och Google Cloud
Virtualisering: Hyper-V, VMware, XCP-ng/Xen Orchestra
SQL Server, MySQL och andra databassystem
Backupstrategier, replikering, DR-lösningar

Nätverk & säkerhet
LAN/WAN/VPN, routing, switching, VLAN, subnetting
IP-adressering, DHCP, DNS
Brandväggar (Clavister, PfSense eller liknande)
Övervakningsverktyg för systemens stabilitet

Datacenter & hårdvara
Installera, byta och avveckla servrar, switchar, lagring och rack
Enklare kabeldragning och patchning, kabelorganisation och anslutningar
Utföra felsökning, diagnostik och hårdvaruuppgraderingar (CPU, minne, PSU m.m.)
Firmware-uppgraderingar, hårda omstarter och systemåterställning vid behov
Dokumentation, logghantering och register över tillgångar

Projekt & kundkontakt
Planera och genomföra IT-projekt från start till leverans
Daglig kundkontakt för att boka och utföra uppdrag
Stötta juniora tekniker och fungera som rådgivare

Profil
Minst 5 års erfarenhet i en avancerad IT-teknikerroll
Djup kunskap inom Microsoft-miljöer (AD, O365, Azure)
Gedigen erfarenhet av nätverk, säkerhet och serverdrift
Erfarenhet av virtualisering (Hyper-V, VMware; XCP-ng meriterande)
Flytande svenska och god engelska
B-körkort

Meriterande:
Erfarenhet av publika moln (Azure, AWS, GCP)
Kontrollpaneler (cPanel, Xen Orchestra)
Skriptkunskap i PowerShell, Bash eller liknande
Python eller annan automation
Certifieringar (Microsoft, Cisco m.fl.)
Förståelse för ITIL-processer och SLA-hantering

Dina personliga egenskaper
Vi tror att du är analytisk, noggrann och serviceinriktad. Du gillar att dela med dig av din kunskap, samarbeta i team och bidra till både kunders och kollegors utveckling.

Vi erbjuder
Kompetensutveckling och möjlighet att utvecklas
En varierad och utmanande roll med den senaste tekniken
Trygg anställning med konkurrenskraftig lön, friskvårdsbidrag och förmånliga försäkringar
En kultur med kunskapsdelning, laganda och sociala aktiviteter

Så ansöker du
Är du redo för nästa steg i din IT-karriär? Skicka CV och personligt brev till tim@aogroup.se senast 2025-10-10.
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma tillsättas innan utsatt tid - vänta inte med att ansöka!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-11
E-post: tim@aogroup.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ao Tele & Data AB (org.nr 556829-0489)
Äsperedsgatan 2 (visa karta)
424 57  GUNNILSE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
AO Tele & Data AB

Jobbnummer
9504303

