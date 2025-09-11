Senior IT-tekniker specialist på drift, nätverk och säkerhet
2025-09-11
Senior IT-tekniker - specialist på drift, nätverk och säkerhet
Plats: Äsperedsgatan 2, Gunnilse
Arbetstid: 08:00-17:00 (jour kan förekomma)
Anställningsform: Heltid (6 månaders provanställning)
Vi på AO Group hjälper företag att växa och arbeta smartare genom innovativa lösningar inom IT, säkerhet och telefoni. Hos oss blir du en del av ett team där teknisk kompetens möter starkt kundfokus - och där du får utrymme att utvecklas, ta ansvar och påverka.
Rollen
Som senior IT-tekniker får du en bred och utvecklande roll med allt från avancerad systemarkitektur till praktisk support. Du blir en nyckelspelare i driften av våra kunders verksamhetskritiska miljöer och arbetar nära både kollegor och kunder. Vi utför vårt arbete med hög teknisk precision och med fokus på kvalitet och service.
Ditt ansvar
Drift & utveckling
Administrera och underhålla servrar (Windows/Linux, lokalt & moln)
Hybridlösningar i Azure, AWS och Google Cloud
Virtualisering: Hyper-V, VMware, XCP-ng/Xen Orchestra
SQL Server, MySQL och andra databassystem
Backupstrategier, replikering, DR-lösningar
Nätverk & säkerhet
LAN/WAN/VPN, routing, switching, VLAN, subnetting
IP-adressering, DHCP, DNS
Brandväggar (Clavister, PfSense eller liknande)
Övervakningsverktyg för systemens stabilitet
Datacenter & hårdvara
Installera, byta och avveckla servrar, switchar, lagring och rack
Enklare kabeldragning och patchning, kabelorganisation och anslutningar
Utföra felsökning, diagnostik och hårdvaruuppgraderingar (CPU, minne, PSU m.m.)
Firmware-uppgraderingar, hårda omstarter och systemåterställning vid behov
Dokumentation, logghantering och register över tillgångar
Projekt & kundkontakt
Planera och genomföra IT-projekt från start till leverans
Daglig kundkontakt för att boka och utföra uppdrag
Stötta juniora tekniker och fungera som rådgivareProfil
Minst 5 års erfarenhet i en avancerad IT-teknikerroll
Djup kunskap inom Microsoft-miljöer (AD, O365, Azure)
Gedigen erfarenhet av nätverk, säkerhet och serverdrift
Erfarenhet av virtualisering (Hyper-V, VMware; XCP-ng meriterande)
Flytande svenska och god engelska
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av publika moln (Azure, AWS, GCP)
Kontrollpaneler (cPanel, Xen Orchestra)
Skriptkunskap i PowerShell, Bash eller liknande
Python eller annan automation
Certifieringar (Microsoft, Cisco m.fl.)
Förståelse för ITIL-processer och SLA-hanteringDina personliga egenskaper
Vi tror att du är analytisk, noggrann och serviceinriktad. Du gillar att dela med dig av din kunskap, samarbeta i team och bidra till både kunders och kollegors utveckling.
Vi erbjuder
Kompetensutveckling och möjlighet att utvecklas
En varierad och utmanande roll med den senaste tekniken
Trygg anställning med konkurrenskraftig lön, friskvårdsbidrag och förmånliga försäkringar
En kultur med kunskapsdelning, laganda och sociala aktiviteterSå ansöker du
Är du redo för nästa steg i din IT-karriär? Skicka CV och personligt brev till tim@aogroup.se
senast 2025-10-10.
Sista dag att ansöka är 2025-10-11
E-post: tim@aogroup.se
