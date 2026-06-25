Senior IT-projektledare inom bank och finans - Stockholm
Intensogruppen AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-25
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Hos oss får du som konsult möjlighet att arbeta i kvalificerade uppdrag där din erfarenhet av IT, förändring och projektledning gör verklig skillnad. Vi samarbetar professionellt, tydligt och pålitligt – med glädje, energi och transparens bygger vi långsiktiga relationer tillsammans.
Våra kunder inom bank och finans driver löpande större förändrings- och utvecklingsinitiativ inom IT, digitalisering, regelverk, säkerhet, data, infrastruktur och affärsnära systemstöd. Nu söker vi seniora IT-projektledare som kan ta ansvar för att driva komplexa uppdrag framåt i miljöer med höga krav på struktur, kvalitet, samverkan och regelefterlevnad.
I detta åtagande kan det ingå:
Leda och driva komplexa IT-, förändrings- och transformationsprojekt
Koordinera verksamhet, IT, leverantörer och andra intressenter
Säkerställa framdrift, prioriteringar, riskhantering och tydlig rapportering
Arbeta nära agila team, produktägare, arkitekter, specialister och ledning
Bidra till förbättrade arbetssätt, styrning, processer och projektstruktur
Driva initiativ inom exempelvis digitalisering, compliance, säkerhet, data, moln, infrastruktur eller systemmoderniseringPubliceringsdatum2026-06-25Bakgrund
Vi söker dig som har:
Flera års erfarenhet av IT-projektledning i komplexa organisationer
Erfarenhet av större förändrings-, implementations- eller transformationsprojekt
God förståelse för bank, finans eller annan reglerad verksamhet
Vana att arbeta i gränslandet mellan verksamhet, IT och externa leverantörer
Erfarenhet av agila arbetssätt, projektstyrning och tvärfunktionella team
Förmåga att hantera risker, beroenden, tidplaner och beslutsunderlag
God vana av verktyg som exempelvis Jira, Confluence eller motsvarande
Det är meriterande om du har erfarenhet av områden som regulatoriska krav, informationssäkerhet, moln, data/AI, betalningar, kundnära digitala tjänster, infrastruktur, core banking, systemmodernisering eller större plattformsförändringar. Som person är du strukturerad, kommunikativ och drivande. Du skapar tydlighet i komplexa miljöer, bygger förtroende hos olika intressenter och har förmåga att få team och organisationer att arbeta mot gemensamma mål.
Mer om uppdraget
Du kommer att bli uthyrd till någon av våra kunder genom Intenso Interim. Uppdragen går även bra att söka för dig med eget företag. Omfattning och uppdragslängd fastställs i dialog med kund. Vänligen ansök snarast! Kontaktuppgifter för detta jobb
För frågor om tjänsten kontakta Mattias Lyckberg, 0733-336080, på Intenso Interim Management.
Välkommen med din ansökan!
Om Intenso Interim Management
Intenso Interim Management tillhandahåller interimschefer för alla branscher och erfarna konsulter inom försäljning, teknik och IT. Intenso Interim Management ingår i Intensogruppen, som är en rikstäckande helhetsleverantör av rekryteringstjänster. I Intensogruppen ingår även Säljpoolen och Intenso Teknikrekrytering som nischade rekryteringsbolag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Intensogruppen AB
(org.nr 556354-3726) Arbetsplats
Intenso Interim Management Jobbnummer
9979770