Senior IT-projektledare - Offentlig sektor, upphandling och systeminförande
2025-10-22
Vi söker en erfaren IT-projektledare till ett uppdrag i Stockholm.
Detta är ett konsultuppdrag på heltid.
Du kommer att arbeta nära kunden i en komplex och politiskt styrd organisation, vilket ställer höga krav på flexibilitet, samarbetsförmåga och erfarenhet av offentlig verksamhet.
Uppdraget
I denna roll som projektledare ansvarar du för att leda arbetet med upphandling, utveckling och införande av ett nytt digitalt trafiksystem samt tillhörande mikrotjänster. Du förväntas driva projektet genom samtliga faser - från upphandling till implementering - med fokus på integration mot verksamhetsprocesser, stabil leverans och förvaltning. Projektet bedrivs i en offentlig och politiskt styrd organisation, vilket ställer höga krav på insikt i offentlig förvaltning samt god förmåga att samverka med flera intressenter. Rollen innebär även att verka i en miljö med ökad agil mognad och etablering av produktorienterat arbetssätt.
Arbetsuppgifter
Ansvara för upphandling fram till tilldelning och tecknat avtal
Säkerställa korrekt hantering av underlag, beslut och leverantörskontakter
Projektleda utveckling och införande av mikrotjänster
Projektleda införande av upphandlat trafiksystem
Integrera projektets lösningar med befintliga verksamhetsprocesser
Säkerställa att arbetet sker i enlighet med organisationens metodik för agil och produktorienterad leverans
Arbeta nära verksamheten och anpassa leveranser utifrån politiskt styrda beslut
Bidra till kostnadseffektiv, stabil och förutsägbar produktion av digitala tjänster
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
Minst nio års dokumenterad erfarenhet av arbete i rollen som IT- projektledare. Dokumenterad erfarenhet från minst tre projektledaruppdrag i offentlig verksamhet, varav minst ett uppdrag avser upphandling av IT-system enligt Lagen om Offentlig Upphandling, LOU. Dokumenterad erfarenhet från minst tre uppdrag av att ha utfört förstudier och genomförbarhetsanalyser av projektuppdrag. Dokumenterad erfarenhet från minst ett projektledaruppdrag där beslutsprocesser inom offentlig sektor avseende investeringsbelopp över 100 MSEK har följts. Dokumenterad erfarenhet av införande och lansering av minst ett nytt upphandlat system enligt vattenfallsmodellen. Dokumenterad erfarenhet av införande och lansering av minst ett nytt upphandlat system enligt agil leveransmodell. Minst tre års dokumenterad arbetslivserfarenhet av att etablera, onboarda personal och bygga upp utvecklingsteam.
Meriterande
Dokumenterad erfarenhet från minst ett uppdrag som projektledare inom färdtjänstverksamhet eller sjuktransportverksamhet, som styrs av särskilda lagar och affärsregler (exempelvis färdtjänstlagen eller liknande)
Certifiering som senior Projektledare IPMA B eller motsvarande.
Dokumenterad erfarenhet från minst ett uppdrag som produktägare för IT-system.
Strukturerad
Administrativ förmåga
Kommunikativ
Relationsskapare
Kan hantera intressenter på olika nivåer och med olika roller inom en organisation Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
