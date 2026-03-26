Senior IT-infrastrukturspecialist till Stockholms Hamnar
2026-03-26
Stockholms Hamnar söker nu en initiativtagande och erfaren IT-specialist.
Hos oss arbetar du i en verksamhet med stor betydelse för Stockholmsregionen, där IT är en förutsättning för att verksamheten ska fungera i vardagen.
Om rollen
Som senior IT-infrastrukturspecialist har du en central roll i att säkerställa en stabil, säker och välfungerande IT-miljö för Stockholms Hamnar. Du arbetar nära verksamheten och ansvarar för drift, förvaltning, vidareutveckling och automation av IT-lösningar.
IT-enheten består idag av fem personer, inklusive IT-chef. Vi arbetar i en huvudsakligen on-prem-miljö med inslag av outsourcad drift och utvecklar successivt plattform och arbetssätt.
Din huvudsakliga arbetsplats är Värtahamnen i Stockholm. Tjänsten innebär ett nära samarbete med hela verksamheten, vilket inkluderar våra andra hamnar i Stockholm samt i Kapellskär och Nynäshamn vid behov.
IT-enheten tillhör avdelningen Ekonomi och affärsstöd. Du rapporterar till IT-chef, som ingår i koncernledningen.
Du kommer bland annat att:
ansvara för drift, förvaltning och vidareutveckling av IT-infrastrukturen i en huvudsakligen Windowsbaserad miljö
arbeta med automatisering för att öka stabilitet, kvalitet och effektivitet
driva tekniska förbättringar inom infrastruktur, arkitektur och arbetssätt
bidra till tekniska vägval och utveckling av lösningar ur ett långsiktigt perspektiv
hantera felsökning och incidenter
följa upp och kravställa leveranser från externa drift- och tjänsteleverantörer
bidra till struktur och dokumentation inom IT
samarbeta med IT-chef, kollegor och verksamhet i frågor som rör IT, säkerhet och utveckling
vid behov stödja verksamheten i operativa IT-relaterade frågor och incidenter
Det här tar du med dig in i rollen
Du har:
relevant högskoleutbildning inom IT eller motsvarande arbetslivserfarenhet
god kompetens och flerårig erfarenhet av arbete med drift och förvaltning av IT-infrastruktur
god förståelse för IT- och informationssäkerhet i infrastrukturen
erfarenhet av miljöer med intern och/eller outsourcad drift
mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
B-körkort
Meriterande erfarenhet:
miljöer med outsourcad drift och leverantörsstyrning
arbete med säkerhetskrav i IT-miljöer
regelverk som ISO 27001 eller liknande
hybridmiljöer (t.ex. Azure/Entra ID)
IT/OT-miljöer eller annan tekniskt komplex verksamhet
Är det här du?
Du arbetar självständigt och tar ansvar för dina uppgifter, samtidigt som du är prestigelös och bidrar där det behövs. Du har ett strukturerat arbetssätt och kan planera, prioritera och följa upp ditt arbete.
Du har en tydlig serviceinriktning i ditt arbete och ett professionellt bemötande gentemot verksamheten, samtidigt som du har integritet och gör välgrundade tekniska bedömningar.
Du är trygg i dialogen med verksamheten och har lätt för att kommunicera på ett sätt som skapar förståelse och förtroende. Rollen kräver att du kan hantera både akuta ärenden och mer långsiktigt, planerat arbete. Du har förmåga att växla mellan dessa utan att tappa struktur eller helhetsperspektiv.
Vi ser att du trivs i en roll med ansvar, samarbete och krav på både stabilitet och flexibilitet. Vi hoppas du också är intresserad av sjöfart och hamnverksamhet och vill vara en del av ett team med stort engagemang i sitt arbete.
Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet.
Vi erbjuder
Stockholms Hamnar värnar om att ha en öppen atmosfär och vi är stolta över vår goda laganda. Vi erbjuder dig ett unikt och omväxlande arbete i en händelserik miljö med trevliga kollegor och intressanta arbetsuppgifter. Håller du dessutom med om att samarbete och en positiv attityd i vardagen skapar arbetsglädje för alla, kommer du att trivas hos oss på Stockholms Hamnar.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss och våra förmåner på www.stockholmshamnar.se/jobb.
Vi ser fram emot din ansökan
Om du tycker att tjänsten som senior IT-infrastrukturspecialist passar väl in på dina kvalifikationer och hur du vill arbeta, skicka din ansökan snarast, senast 9 april 2026.
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Morgan Sehlberg, rekryteringskonsult, morgan.sehlberg@stockholm.se
, alternativt Nicklas Lindell, IT-chef, nicklas.lindell@stockholmshamnar.se
.
Vi undanber oss all kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag samt annonsförsäljare.
Denna tjänst är placerad i säkerhetsklass vilket innebär att en säkerhetsprövning och registerkontroll kommer att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Provanställning tillämpas.
Stockholms Hamnar arbetar för en alkohol- och drogfri arbetsmiljö. Därför kan slumpmässiga alkohol- och drogtester förekomma under anställningen.
Stockholms Hamnar arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Om Stockholms Hamnar
Stockholms Hamnar är en av världens största passagerarhamnar och en av Sveriges största godshamnar. Bolaget förvaltar även 170 000 kvm lokalyta i Frihamnen. Stockholms Hamnar finns i Stockholm, Norrtälje och Nynäshamn. Medelantalet anställda är 140. Läs mer på www.stockholmshamnar.se. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
