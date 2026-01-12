Senior IT-arkitekt med AI-fokus inom HR - Stockholm

Vill du vara med och forma framtidens HR med hjälp av modern AI? I detta seniora konsultuppdrag får du en nyckelroll i att skapa smartare, snabbare och mer mänskliga HR-upplevelser genom intelligenta och autonoma system
Du kommer att arbeta strategiskt och praktiskt med arkitektur för AI-lösningar inom HR, där mänsklig insikt kombineras med generativ och agentbaserad AI. Rollen innebär både tekniskt ledarskap och coachning av team, med stort ansvar för kvalitet, skalbarhet och ansvarsfull användning av AI.
Dina huvudsakliga ansvarsområden

Leda arkitekturdesign för AI-komponenter inom HR-processer som rekrytering, medarbetarservice och workforce planning

Designa och möjliggöra lösningar baserade på Generative AI, agentic AI, RAG och informations­extraktion

Definiera referensarkitekturer och icke-funktionella krav som prestanda, tillförlitlighet, observerbarhet och kostnadskontroll

Säkerställa robusta lösningar med hantering av fel, retries och graceful degradation

Möjliggöra effektiv drift i hybrida miljöer

Coacha produktteam, utvecklare och analytiker i AI-design, experimentering och kvalitetsarbete

Ta fram starter kits, mallar och så kallade golden paths för snabbare leverans

Införa pragmatisk och verksamhetsnära AI-governance i linje med etablerade ramverk

Samarbeta tätt med säkerhet, data och compliance för trygga och förklarbara AI-lösningar

Din profil - krav

Senior Solution Architect med erfarenhet av enterprise-arkitektur i produktionsmiljöer

Djup praktisk erfarenhet av GenAI och agentbaserade system i produktion

Erfarenhet av Azure och Microsoft-ekosystemet, inklusive Azure OpenAI eller motsvarande

God kunskap om agentramverk och orkestrering, exempelvis Semantic Kernel, LangChain, AutoGen, OpenAI Swarm eller liknande

Erfarenhet av avancerad RAG-design inklusive chunkingstrategier, embedding-livscykel, relevanstuning och åtkomstkontroller

Förmåga att designa för token-effektivitet, låg latens, caching, batching och observerbarhet

Vana att definiera utvärderingskriterier, testfall och mekanismer för hallucinations-/fel-detektering, human-in-the-loop och fallback/kill-switch

Kunskap om AI-governance och riskkontroller enligt exempelvis NIST AI RMF, ISO/IEC 42001 och EU AI Act

Stark kommunikativ förmåga och vana att coacha och samla tvärfunktionella team

Mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift på både svenska och engelska

Meriterande

Erfarenhet av integration mellan HR-system (HCM, ärendehantering) och AI-tjänster

Förståelse för recruitment marketing och koppling till Employee Value Proposition

UPPDRAGSINFOOmfattning: 50 % (ca 20 timmar per vecka)Uppdragsperiod: 2 februari 2026 - 30 juni 2026Placeringsort: Stockholm eller Sandviken
