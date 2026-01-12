Senior IT-arkitekt med AI-fokus inom HR - Stockholm
Vill du vara med och forma framtidens HR med hjälp av modern AI? I detta seniora konsultuppdrag får du en nyckelroll i att skapa smartare, snabbare och mer mänskliga HR-upplevelser genom intelligenta och autonoma system
Du kommer att arbeta strategiskt och praktiskt med arkitektur för AI-lösningar inom HR, där mänsklig insikt kombineras med generativ och agentbaserad AI. Rollen innebär både tekniskt ledarskap och coachning av team, med stort ansvar för kvalitet, skalbarhet och ansvarsfull användning av AI.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Leda arkitekturdesign för AI-komponenter inom HR-processer som rekrytering, medarbetarservice och workforce planning
Designa och möjliggöra lösningar baserade på Generative AI, agentic AI, RAG och informationsextraktion
Definiera referensarkitekturer och icke-funktionella krav som prestanda, tillförlitlighet, observerbarhet och kostnadskontroll
Säkerställa robusta lösningar med hantering av fel, retries och graceful degradation
Möjliggöra effektiv drift i hybrida miljöer
Coacha produktteam, utvecklare och analytiker i AI-design, experimentering och kvalitetsarbete
Ta fram starter kits, mallar och så kallade golden paths för snabbare leverans
Införa pragmatisk och verksamhetsnära AI-governance i linje med etablerade ramverk
Samarbeta tätt med säkerhet, data och compliance för trygga och förklarbara AI-lösningar
Din profil - krav
Senior Solution Architect med erfarenhet av enterprise-arkitektur i produktionsmiljöer
Djup praktisk erfarenhet av GenAI och agentbaserade system i produktion
Erfarenhet av Azure och Microsoft-ekosystemet, inklusive Azure OpenAI eller motsvarande
God kunskap om agentramverk och orkestrering, exempelvis Semantic Kernel, LangChain, AutoGen, OpenAI Swarm eller liknande
Erfarenhet av avancerad RAG-design inklusive chunkingstrategier, embedding-livscykel, relevanstuning och åtkomstkontroller
Förmåga att designa för token-effektivitet, låg latens, caching, batching och observerbarhet
Vana att definiera utvärderingskriterier, testfall och mekanismer för hallucinations-/fel-detektering, human-in-the-loop och fallback/kill-switch
Kunskap om AI-governance och riskkontroller enligt exempelvis NIST AI RMF, ISO/IEC 42001 och EU AI Act
Stark kommunikativ förmåga och vana att coacha och samla tvärfunktionella team
Mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift på både svenska och engelska
Meriterande
Erfarenhet av integration mellan HR-system (HCM, ärendehantering) och AI-tjänster
Förståelse för recruitment marketing och koppling till Employee Value Proposition
UPPDRAGSINFOOmfattning: 50 % (ca 20 timmar per vecka)Uppdragsperiod: 2 februari 2026 - 30 juni 2026Placeringsort: Stockholm eller Sandviken
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
