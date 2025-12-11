Senior IT-arkitekt inom Asset Management, Nätplanering och Utveckling
2025-12-11
Företagsbeskrivning
Vill du ha ett meningsfullt jobb där du får bidra till att göra verklig skillnad både för samhället och energiomställningen? Hos oss är du en del av en samhällsviktig verksamhet och får jobba med spännande projekt, teknik i framkant och kollegor som värdesätter varandra.
Vattenfall Eldistribution står mitt i energiomställningen och har en central roll i den kraftfulla elektrifiering som sker i samhället. Vi bygger framtidens elnät idag och driver en samhällsbärande infrastruktur som distribuerar drygt hälften av all el som produceras i Sverige.
Vårt uppdrag är viktigt på riktigt, bli en del av Vattenfall Eldistribution!
Om rollen
Du kommer att tillhöra en arkitekturfunktion med bred kompetens inom Enterprise-, Verksamhets-, IT-, och Informationsarkitektur. Avdelningen för arkitektur består av cirka 15 medarbetare och konsulter med uppgiften att leda framtagandet och utvecklingen av en arkitektur som proaktivt möter framtidens krav på smarta elnät, nya energikällor och snabbt föränderliga omvärld.
Som IT-arkitekt hos oss kommer du att ha en central roll i att forma och driva vår långsiktiga IT-och digitaliseringsstrategi inom området Anläggning, Nätplanering och Utveckling vilket innefattar hela anläggningslivscykeln från nätplanering och nätanalys, anläggningsdesign till anläggningsutveckling och förvaltning. Du kommer att arbeta med allt från strategier för applikationsmodernisering, integration, datahantering till interoperabilitet, informationsteknologi och teknik. Information och datakvalitetsfrågor kommer att vara en central del i arbetet. Arbetet innebär nära samarbete med säkerhetsfunktionen och vår koncernövergripande IT, och du kommer att ha många samverkanspartners, både internt och externt.
Vi är på väg in i en större SAP-uppgradering (S/4Hana) parallellt med en förflyttning mot ett domändrivet och verksamhetsnära arkitekturarbete, och du kommer tillsammans med övriga arkitekter i teamet att vara med och forma och etablera nya arbetssätt och metoder samt vara med i arkitekturarbetet i den stora SAP-förflyttningen i nära samverkan med både verksamhet och IT.
I din roll som IT-arkitekt kommer dina arbetsuppgifter och ansvar att inkludera;
Driva samskapande och förankring av vårt framtida IT-landskap i nära samarbete med IT och verksamheten
Facilitera fram IT-lösningar inom och mellan våra leveransområden samt genomföra analyser, utredningar och ta fram beslutsunderlag
Driva arkitektur- och designarbete, analysera tekniska vägval samt guida initiativ och ta fram arkitekturdesign som följer arkitekturprinciper, målarkitektur och beslutade standarder.
Kommunicera och visualisera arkitekturförflyttningar i roadmaps.
Omvärldsbevaka och leda arkitekturella utvärderingar, såsom nya teknologier, verktyg och koncept tillsammans med relevanta grupper/team.
Tillsammans med övriga arkitekter och verksamheten säkerställa att arkitekturen är uppdaterad och sammanhängande.
Delta i vidareutvecklingen av gemensamma arkitekturmetoder och verktyg.
Kravspecifikation
Vi ser att du har kundfokus, är innovativ och har förmåga att se helheten. Du är bekväm i att leda och driva arkitekturarbete och har förmåga att balansera kort- och långsiktigt fokus. Du kommunicerar och visualiserar komplexa lösningar på ett enkelt och lättillgängligt sätt, du är skicklig på att förankra och navigera i stora organisationer och visar ödmjukhet och respekt i samarbetet med andra. Du är också nyfiken och bra på att hålla dig à jour med vad som händer i ditt yrkesområde och i branschen. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi ser att du har:
Relevant utbildning från universitet eller högskola inom IT, datavetenskap eller motsvarande
Gedigen erfarenhet av arkitekturarbete i roller som exempelvis Domänarkitekt, IT-arkitekt, Lösningsarkitekt och/eller Systemarkitekt
Erfarenhet och god förståelse för informations- och dataarkitektur
Du har erfarenhet av större SAP-förflyttningar, IT-moderniserings- och datortransformationsprojekt i komplexa IT-miljöer med hybridmolnlösningar
Erfarenhet av SAP - S/4HANA, SAP PM, MM och PPM samt Enterprise Asset Management
Erfarenhet av att ta fram beslutsunderlag, utveckla och kommunicera målarkitekturer samt roadmaps
Erfarenhet av arkitekturarbete med komplexa IT-miljöer gärna inom anläggningstung, samhällskritisk och/eller säkerhetsklassad verksamhet
Erfarenhet och förmåga att tillämpa metoder och ramverk (SAFe, TOGAF etc) och arkitekturverktyg (vi använder oss av Sparx Enterprise Architect)
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
Ytterligare information
Vi erbjuder
Förutom att du får vara med och forma framtidens smarta energisamhälle erbjuder vi dig ett utvecklande och omväxlande arbete med många kontaktytor. För oss på Vattenfall är det viktigt att arbete och privatliv har en god balans, därför erbjuder vi flexibilitet i arbetet samt möjlighet till att arbeta hemifrån vid behov. Vi har även en hel del andra personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra förmåner här.
Placeringsort
Solna, Luleå eller Trollhättan
För mer information om själva tjänsten kontakta rekryterande chef Jenny Brodin, jenny1.brodin@vattenfall.com
. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Julia Norberg, julia.norberg@vattenfall.com
Christian Ericsson - Ledarna, Anne-Marie Sjöbohm - Akademikerna, Asim Nokic - Unionen, Ulf Tengman - SEKO.
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-04. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdag. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV.
Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsförutsättning. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här. Så ansöker du
