Senior IT säkerhetsarkitekt till Karolinska Universitetssjukhuset
2025-10-14
Som IT-säkerhetsarkitekt på Karolinska Universitetssjukhuset har du en nyckelroll i att utveckla och säkra sjukhusets digitala infrastruktur.
Du arbetar nära verksamheten och IT-funktionen för att möta ökade krav på säkerhet i takt med digitaliseringens framfart. Rollen är både strategisk och tekniskt djup, med stort fokus på helhetsperspektiv och framtids säkring.
Du erbjuds
En strategiskt viktig roll i ett av Sveriges största och mest komplexa sjukhus
Möjlighet att påverka och vidareutveckla Karolinskas IT-säkerhetsarkitektur
Arbete i en organisation med hög säkerhets medvetenhet och starkt fokus på digitalisering
Samarbete med kompetenta kollegor inom IT, informationssäkerhet och arkitektur
En variationsrik vardag där du både arbetar operativt och bidrar till långsiktiga lösningar
Tillgång till ett stort nätverk inom regionen och möjlighet att delta i utvecklingsinitiativ
En modern arbetsplats med samhällsviktig funktion där ditt arbete gör verklig skillnad
Publiceringsdatum2025-10-14
Som IT-säkerhetsarkitekt blir du en del av ett team bestående av IT-säkerhetsspecialister, informationssäkerhetsspecialister och informationssäkerhetssamordnaren (CISO). I din roll arbetar du brett med IT-säkerhetsfrågor och vidareutvecklar organisationens IT-säkerhetsarkitektur för att stödja digitaliseringen samt möta omvärldens snabba förändringar. Du samarbetar nära Enterprise Arkitekt-teamet, informationssäkerhetssamordnaren, projekt och leverantörer för att säkerställa att information skyddas enligt överenskomna nivåer.
Vi söker dig som
Motiveras av komplexa utmaningar
Har förmåga att kommunicera säkerhetsrelaterade frågor på ett tydligt och pedagogiskt sätt, och kan arbeta mot uppsatta mål med förväntat resultat
Har en god analytisk förmåga och ett strategiskt tankesätt som gör att du självständigt och med initiativförmåga kan driva komplexa projekt framåt
Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt
Är ansvarsfull, noggrann och strukturerad, med god samarbets- och kommunikationsförmåga
Har lätt för att skapa förtroende, uppskattar teamarbete och har förmåga att bygga goda relationer
Håller dig uppdaterad om aktuella hot och risker inom IT-säkerhet
Har god förmåga att kommunicera på svenska i både tal och skrift
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaperKvalifikationerKvalifikationer
Högskoleexamen inom relevant område för rollen eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Flera års erfarenhet som IT-säkerhetsarkitektur i komplexa miljöer bestående av transaktions intensiva system med höga säkerhetskrav
Kunskap om moln lösningar och deras säkerhetsfunktioner
Djupa kunskaper i säkerhetsarkitektur kring IAM / IDP lösningar i komplexa miljöer.
Certifierad inom IT-säkerhet/arkitektur
God erfarenhet av säkerhet inom olika typer av federerings plattformar
Erfarenhet av riskhantering, sårbarhets hantering, kontinuitetsplanering och kravställning mot leverantörer.
Djupa kunskaper inom design av IT-infrastruktur, nätverk, kryptering, åtkomst/behörighetshantering, applikationsdrift och operativsystem
Meriterande:
Erfarenhet av arbete vid myndighet, offentlig sektor eller global verksamhet
Erfarenhet av ackreditering för säkerhetsskyddsklassade informationssystem
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
