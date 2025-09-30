Senior IT projektledare för kundresa och datadriven CX

Publiceringsdatum2025-09-30Om företaget
Avaron AB är ett svenskt konsultbolag inom IT, teknik och affärsutveckling. Vi hjälper våra kunder att driva kritiska initiativ med fokus på kvalitet, tempo och långsiktig nytta. Hos oss blir du del av ett prestigelöst team som värdesätter tydlig kommunikation, ordning och reda samt hög leveransförmåga.Dina arbetsuppgifter
Som IT-projektledare leder du ett strategiskt initiativ hos en större aktör i Solna som syftar till att skapa en gemensam kundbild och en sammanhållen kundupplevelse i alla kanaler. Du:
Planerar, leder och följer upp projektets samtliga faser från initiering till realisering
Samordnar tvärfunktionella team och säkerställer leverans mot mål, budget och tidplan
Driver arbetet med att effektivisera interna processer kopplat till kunddata och kundresa
Rapporterar till styrgrupp och andra intressenter samt hanterar risk, beroenden och beslut
Leder upphandling och införande av relevanta systemlösningar såsom MDM och CRM
Säkerställer agilt arbetssätt och kontinuerlig förbättring i en dynamisk miljö
Kvalifikationer (Ska-krav)
Dokumenterad erfarenhet av att leda komplexa IT-projekt inom retail, e-handel eller kunddata
God förståelse för både affärsstrategiska och tekniska aspekter av projektledning
Praktisk erfarenhet av agila arbetssätt och att leda tvärfunktionella team
Stark kommunikativ förmåga och vana att skapa engagemang i projektteam och hos intressenter
Erfarenhet av upphandling och implementation av system, exempelvis MDM eller CRM
Förmåga att rapportera till styrgrupp och driva beslutsunderlag
Meriterande (Bra att ha)
Erfarenhet av omnichannel, lojalitetsprogram, CDP eller datadriven marknadsföring
Kunskap inom data governance, masterdata och informationsmodellering
Certifieringar såsom PMP, IPMA, PRINCE2 eller SAFe
Erfarenhet av förändringsledning och verksamhetsnära processutveckling
Mycket god förmåga att arbeta på svenska och engelska i tal och skriftSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Mejla CV till jobb@avaron.se
Märk mejlet med "Senior IT projektledare för kundresa och datadriven CX (13087)".
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
E-post: jobb@avaron.se
