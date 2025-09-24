Senior Investeringsrådgivare till framgångsrikt bolag inom kapitalförval...
2025-09-24
Vill du arbeta som Investeringsrådgivare i en organisation som ständigt överträffar branschindex? Har du ett starkt affärsdriv och brinner för att skapa värde för dina kunder? Nu söker vi seniora Investeringsrådgivare som vill ta nästa steg i yrkeslivet!
Var? Östermalm, centrala Stockholm När? Flexibla - det viktigaste är att vi hittar rätt personer Anställningsform? Direktanställning hos vår klient
Om vår klient
Vår klient är en snabbväxande och entreprenöriell kapitalförvaltare som under flera år levererat imponerande resultat och hög avkastning till sina kunder, vilket lett till både återkommande och långvariga kundrelationer. Nu satsar man stort på fortsatt tillväxt.
Därför söker vi dig som vill ansluta på en tillväxtresa hos ett bolag som uppvisar en fin lönsamhet, hög kundnöjdhet och som erbjuder en arbetsplats där kollegorna trivs, mår bra, vidareutvecklas och stannar kvar länge.
Om rollen
Som 'Senior Investeringsrådgivare/Senior Financial Advisor' har du ett starkt säljfokus - du hjälper förmögna privatpersoner och företag att göra goda investeringar och få deras pengar att växa.
Du ansvarar för hela säljcykeln och bearbetar så väl nya kunder som eventuella tidigare kunder du har med dig in i rollen.
Utöver investeringsrådgivning samarbetar du med Tjänstepensionsteamet som hjälper dina klienter välja rätt tjänstepensions- & försäkringslösningar. Tillsammans har ni ett attraktivt och heltäckande kunderbjudande som ökar kundnöjdheten.
Du erbjuds
Konkurrenskraftigt och heltäckande produkterbjudande
Fast lön + generös provision
Ansluta på en tillväxtresa hos ett lönsamt bolag med engagerade kollegor
Frihet under ansvar - anpassa jobbet utifrån hur du trivs och presterar som bäst
Vem är du?
Du är en van Investeringsrådgivare med minst 3 års erfarenhet av uppsökande försäljning, och du vill ansluta på en spännande tillväxtresa
Du drivs av att prestera, älskar att göra affärer, och du är stolt över dina tidigare säljresultat inom kapitalförvaltning
Du trivs i entreprenöriella miljöer med frihet under ansvar (du har gärna arbetat hos kapitalförvaltare med 5 - 50 anställda), du är självgående, och har ett genuint intresse för investeringsrådgivning
Du behöver inte ticka alla boxar, utan din inställning och personlighet kommer vara avgörande för din framgång!
Har vi ringat in din person? Kul!
Ersättning
