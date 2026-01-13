Senior Investeringsprojektledare Produktionsteknik
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker två investeringsprojektledare som vill driva och samordna investeringar kopplade till produktionsförmågor och produktionsanläggningar i en tillverkande industrimiljö. I rollen ansvarar du för att leda projekt från planering till implementering och driftsättning, med fokus på tidplan, budget och upphandling. Du arbetar nära en projektgrupp med erfarna produktionstekniker, inköpare och controllers, där du säkerställer framdrift, tydliga prioriteringar och ett effektivt samarbete.
Uppdraget har en tydlig koppling till investeringar inom produktionsutrustning och produktionsanläggningar, med inriktning mot plåtproduktion och närliggande områden.
ArbetsuppgifterLeda och följa upp investeringar mot tidplan och budget
Leda, fördela och koordinera arbete inom projektgruppen
Samordna investeringsunderlag inför investeringsgodkännande
Planera och leda implementering samt driftsättning av ny utrustning och produktionsförmågor
KravErfarenhet av större och medelstora investeringsprojekt
Erfarenhet från tillverkande industri
Förmåga att leda och samordna tvärfunktionella team
Goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet av investeringar i produktionsanläggningar och produktionsutrustning kopplat till plåtproduktion, exempelvis svets, skärning, plåtformning/bearbetning och ytbehandling
Erfarenhet av produktionstekniskt arbete
Så ansöker du
