Senior Inköps- och Leverantörsansvarig i Stockholm!
Sway Sourcing Sweden Aktiebolag / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Stockholm
2026-07-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sway Sourcing Sweden Aktiebolag i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Södertälje
, Uppsala
eller i hela Sverige
Vill du ta en nyckelroll där du får driva strategiska inköpsinitiativ och utveckla leverantörssamarbeten i en internationell miljö? Nu söker vi en erfaren Inköps- och Leverantörsansvarig för ett spännande konsultuppdrag hos ett globalt företag. Här får du kombinera strategiskt inköp med operativt genomförande och bidra till långsiktiga affärsresultat.
Om uppdraget
Som Inköps- och Leverantörsansvarig ansvarar du för att leda och genomföra sourcingaktiviteter inom IT och strategiskt inköp. Du arbetar nära verksamheten, leverantörer och internationella intressenter för att säkerställa affärsmässiga avtal, utveckla leverantörsrelationer och driva organisationens sourcingstrategier framåt. Rollen är både strategisk och operativ och passar dig som vill arbeta i en dynamisk miljö med stort eget ansvar och många kontaktytor.
📋Dina arbetsuppgifter
Leda och genomföra sourcingprocesser, RFx och upphandlingar.
Driva avtalsförhandlingar och utveckla leverantörsrelationer.
Utveckla sourcing- och kategoristrategier.
Följa upp leverantörers prestation, risker och avtalade åtaganden.
Analysera inköpsdata och identifiera besparings- och förbättringsmöjligheter.
Delta i strategiska forum och representera inköpsfunktionen i projekt och initiativ.
Samarbeta med interna intressenter och stötta Category Management-arbetet.
Rapportera resultat och effekter från genomförda sourcingaktiviteter.
✅Vi söker dig som
Har minst fem års erfarenhet av strategiskt inköp, sourcing eller Vendor Management, gärna inom IT.
Har dokumenterad erfarenhet av upphandlingar, avtalsförhandlingar och leverantörsstyrning.
Har erfarenhet av förändringsarbete och projekt med flera intressenter.
Har en akademisk examen inom teknik, IT, ekonomi, juridik eller motsvarande.
Har mycket god analytisk förmåga och arbetar datadrivet.
Har mycket goda kunskaper i Excel och gärna Power BI.
Kommunicerar obehindrat på engelska i tal och skrift.
🌟Meriterande
Erfarenhet från globala matrisorganisationer.
Erfarenhet av Category Management.
Erfarenhet av Supplier Risk Management.
Erfarenhet av internationella leverantörsnätverk.
🎯Vem är du?
Du är en affärsmässig och strategisk inköpare som trivs med att skapa resultat genom samarbete och goda relationer. Med ett analytiskt arbetssätt och ett naturligt driv tar du initiativ, utmanar befintliga arbetssätt och bidrar till kontinuerliga förbättringar. Du är kommunikativ, lösningsorienterad och van att navigera i komplexa organisationer.
📍Praktiska detaljer
Placeringsort: Stockholm Arbetsmodell: Hybrid minst tre dagar på kontoret per vecka Start: Augusti eller september 2026 Uppdragslängd: 6 månader med god möjlighet till förlängning
📩Ansök idag
Låter detta som ditt nästa uppdrag? Skicka in din ansökan redan idag! Vi arbetar med löpande urval och ser fram emot att höra från dig.
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8060718-2099441". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
111 29 (visa karta
)
111 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
10001734