Senior inköpare med taktiskt och strategiskt fokus - Linköping
Experis AB / Inköpar- och marknadsjobb / Linköping Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Linköping
2026-06-07
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du arbeta affärsnära i en miljö där dina inköpsbeslut har direkt påverkan på tekniskt avancerade produkter och långsiktiga projekt? Här får du en nyckelroll i att säkerställa robusta leverantörslösningar i en verksamhet där kvalitet, leveransförmåga och spårbarhet är avgörande.
Jefferson Wells söker nu erfarna taktiska/strategiska inköpare för konsultuppdrag hos ledande företag inom högteknologisk och reglerad industri i Linköpingsregionen. Du kliver in i organisationer där inköp är en affärskritisk funktion och där din förmåga att balansera kostnad, risk och leveranssäkerhet är central för verksamhetens framgång.
Observera att tjänsten kräver att du genomgår och godkänns i en säkerhetsprövning.
Om rollen
Som senior taktisk/strategisk inköpare har du ett helhetsansvar för delar av inköpsarbetet - från analys och sourcing till förhandling och långsiktig leverantörsutveckling. Du arbetar i en miljö med höga krav på kvalitet, dokumentation och kontroll, där inköp är en integrerad del av både utveckling och produktion.
Du driver inköpsinitiativ framåt och säkerställer att leverantörsbasen möter verksamhetens krav över tid, både ur ett affärs- och riskperspektiv. Rollen ställer höga krav på struktur, affärsmannaskap och förmågan att navigera i komplexa sammanhang.
Du kan komma att arbeta med:
Sourcingaktiviteter och leverantörsval, inklusive offertförfrågningar, utvärderingar och rekommendationer
Förhandlingar och avtalsarbete med fokus på långsiktiga, robusta leverantörsrelationer
Kategoristyrning och utveckling med fokus på kostnadseffektivitet, riskminimering och leverantörsutveckling
Marknads- och leverantörsanalyser för att identifiera affärsmöjligheter samt säkerställa leveranskapacitet
Framtagning av beslutsunderlag kopplade till inköpsstrategier, affärsmål och regulatoriska krav
Uppföljning av leverantörsprestationer, inklusive kvalitet, leveranssäkerhet och avvikelsehantering
Nära samarbete med interna funktioner såsom teknik, kvalitet och produktion
Drivande av förbättringsinitiativ inom inköpsprocesser, flöden och arbetssätt
Stöd vid förändringar i leverantörsbasen, exempelvis vid omställningar, nya projekt eller ökade kravPubliceringsdatum2026-06-07Profil
Vi söker dig som är affärsdriven, analytisk och trygg i din roll som inköpare. Du har erfarenhet av att arbeta i komplexa miljöer där kravbilden är hög och där leverantörsstrategier spelar en avgörande roll.
Du är van vid att driva förhandlingar, hantera leverantörsrelationer och arbeta strukturerat med kategorier och utvecklingsinitiativ. Samtidigt har du en god förmåga att samarbeta tvärfunktionellt och skapa förtroende i organisationen.
Vi ser gärna att du har:
Högskole- eller yrkeshögskoleutbildning inom inköp, ekonomi, logistik, teknik, supply chain eller motsvarande
Flera års erfarenhet av taktiskt och/eller strategiskt inköp
God förhandlingsvana och erfarenhet av avtalsarbete i kravställda verksamheter
Stark analytisk förmåga och vana att arbeta datadrivet
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Vana av affärssystem och Excel, gärna på en mer avancerad nivå
Du bidrar med ett helhetsperspektiv där du väger affär, risk och långsiktighet i dina beslut. Med ett strukturerat arbetssätt och ett tydligt driv är du med och säkerställer stabila leverantörsflöden samt utvecklar inköpsarbetet i en miljö där kraven är höga och där inköp gör verklig skillnad.
Om Jefferson Wells
Vi på Jefferson Wells är specialister på kompetensförsörjning av chefer och specialister. Genom vårt nära samarbete med några av Sveriges mest attraktiva verksamheter och starkaste varumärken kan vi erbjuda dig unika möjligheter till utvecklande uppdrag över tid. Våra engagerade konsultchefer har gedigen kunskap inom just ditt specifika område, vilket garanterar att din karriär och personliga utveckling alltid står i absolut fokus. Vi tror på att kombinera vår djupa branscherfarenhet med en sann förståelse för din potential -för det är i den matchningen som vi får både talanger och verksamheter att växa och utvecklas tillsammans. Välkommen till ett nätverk som lyfter din karriär.
Din ansökan
Är du intresserad av att utvecklas inom inköp och vill bli en del av vårt nätverk för framtida konsultuppdrag? Då är du varmt välkommen att registrera din ansökan redan idag.
Genom att ansluta dig till vårt kandidatnätverk kan du bli aktuell för spännande möjligheter hos några av Sveriges ledande företag inom industri, teknik och tillverkning. Här får du chansen att utvecklas i din roll och bidra i uppdrag som verkligen gör skillnad.
Har du frågor om uppdraget är du varmt välkommen att kontakta vår Talent Acquisition Specialist, Susann Tjäderkvist. För att vi ska kunna hantera din ansökan på bästa sätt ber vi dig skicka den via vårt system, då vi inte tar emot ansökningar via mejl.
Vi ser fram emot att höra från dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Industrigatan 5 (visa karta
)
582 77 LINKÖPING Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Contact
Susann Tjaderkvist Susann.Tjaderkvist@jeffersonwells.se Jobbnummer
9951100