Senior Ingenjör inom Mekanik - Komponenter & Produktutveckling
2025-09-05
Är du en erfaren ingenjör med passion för smarta tekniska lösningar? Vi söker nu en Senior Mechanical Engineer som vill arbeta med utveckling och förbättring av komponenter och produkter i teknikens framkant.
Om rollen
I den här rollen ansvarar du för att planera, designa och vidareutveckla maskiner, utrustning och tekniska produkter. Du arbetar självständigt i komplexa projekt och samordnar aktiviteter både internt och tvärfunktionellt för att uppnå tekniska och affärsmässiga mål.
* Design och utveckling av komponenter och mekaniska system
* Självständigt leda och genomföra tekniska projekt
* Genomföra analyser, tekniska studier och ta fram lösningar
* Använda CAD och andra tekniska verktyg för dokumentation och utveckling
* Samverka med olika funktioner för att nå gemensamma målKvalifikationer
* Minst 6 års relevant erfarenhet och civil-/högskoleingenjörsexamen, eller
* Annan teknisk utbildning med 15+ års relevant arbetslivserfarenhet
* Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift
Vi erbjuder:
* En nyckelroll i spännande teknikprojekt
* Ett kompetent och engagerat team
* Möjlighet till personlig och professionell utveckling
* En arbetsplats med fokus på innovation och samarbete
Jefferson Wells är en del av ManpowerGroup och ett av Sveriges största konsultbolag för chefer och specialister. Vi samarbetar med företag, myndigheter och organisationer inom både privat och offentlig sektor över hela landet. Som konsult hos Jefferson Wells är din karriär och utveckling alltid i fokus. Vi har en gedigen förståelse för din kompetens och erbjuder uppdrag som matchar din erfarenhet och dina ambitioner.
Du blir anställd av Jefferson Wells och omfattas av alla fördelar som det innebär - som marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Under hela din anställning har du en personlig konsultchef som finns där som stöd, ansvarar för dina uppdrag och ser till att du trivs, utvecklas och når dina yrkesmässiga mål.
Uppdraget är hos kund i Ludvika.
