Senior infrastruktur- och integrationsspecialist till Stockholms Hamnar
Stockholms Hamn AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-02-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms Hamn AB i Stockholm
, Nynäshamn
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Stockholms Hamnar söker nu en initiativtagande och erfaren IT-specialist.
Du spelar en central roll i att säkerställa stabil och värdeskapande IT-drift på ett företag som har strategisk betydelse för Stockholmsregionens utveckling.
Om rollen
Som senior infrastruktur- och integrationsspecialist har du en central roll i att säkerställa en stabil, säker och välfungerande IT-miljö för Stockholms Hamnar.
Du arbetar nära verksamheten och ansvarar för drift, förvaltning, vidareutveckling och automation av IT-lösningar som möter organisationens behov. Med din tekniska kompetens och ditt helhetsperspektiv bidrar du till att IT-stödet stärker verksamheten och skapar förutsättningar för fortsatt utveckling.
IT-enheten består idag av fyra personer, inklusive IT-chef. Vi arbetar med intern och outsourcad drift primärt i en on-prem-miljö. Ambitionen är att successivt utveckla den tekniska plattformen och arbetssätt över tid. Förvaltningen utvecklas enligt PM3-modellen, med tydligt fokus på struktur, ansvar och långsiktig förvaltning.
Din huvudsakliga arbetsplats är Värtahamnen i Stockholm. Tjänsten innebär nära samarbete med hela verksamheten och då även att arbeta i våra andra hamnar i Stockholm samt i Kapellskär och Nynäshamn.
IT-enheten tillhör avdelningen Ekonomi och affärsstöd. Du rapporterar till IT-chefen som ingår i avdelningens ledningsgrupp.
"Som chef vill jag skapa ett tydligt och tillitsfullt sammanhang där du som specialist får ansvar, mandat och möjlighet att göra skillnad i verksamheten" - IT-chef Nicklas Lindell
Du kommer bland annat att:
ansvara för drift, förvaltning och vidareutveckling av Stockholms Hamnars IT-infrastruktur i en huvudsakligen on-prem-baserad miljö
arbeta med automatisering av återkommande drift- och förvaltningsuppgifter för att öka stabilitet, kvalitet och effektivitet
delta i och driva tekniska förbättringsinitiativ kopplade till infrastruktur, arkitektur och arbetssätt
säkerställa en robust, säker och ändamålsenlig IT-miljö i nära samverkan med verksamheten och externa leverantörer
bidra till utveckling av teknisk arkitektur och tekniska vägval ur ett långsiktigt förvaltnings- och verksamhetsperspektiv
arbeta med felsökning, incidenthantering och problemlösning vid både akuta driftstörningar och mer komplexa tekniska ärenden
följa upp och kvalitetssäkra leveranser från outsourcade drift- och tjänsteleverantörer
bidra till struktur, dokumentation och ordnade arbetssätt inom IT-förvaltningen enligt PM3
samverka med IT-chef, kollegor och verksamhet i frågor som rör IT-stöd, säkerhet och teknisk utveckling
Det här tar du med dig in i rollen
Du har:
relevant högskoleutbildning inom IT eller motsvarande arbetslivserfarenhet
god kompetens och flerårig erfarenhet av arbete med drift och förvaltning av IT-infrastruktur
flerårig och aktuell erfarenhet av att identifiera, införa och vidareutveckla automatiserade lösningar inom IT-drift
god förståelse för IT-säkerhet, informationshantering och cybersäkerhet
förmåga att arbeta strukturerat i miljöer med både intern och outsourcad drift
mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet av att arbeta med tekniska säkerhetsåtgärder och kontroller inom ramen för ISO 27001 och/eller SOC 2
Är det här du?
Du arbetar självständigt och tar ansvar för dina arbetsuppgifter, samtidigt som du är prestigelös och bidrar där det behövs för att helheten ska fungera. Du har ett strukturerat och ordningsamt arbetssätt och förmåga att planera, prioritera och följa upp ditt arbete på ett effektivt sätt.
Du har en tydlig serviceinriktning i ditt arbete och ett professionellt bemötande gentemot verksamheten. Samtidigt har du integritet och ett gott omdöme - du gör avvägningar och står för tekniska bedömningar även när olika behov behöver balanseras.
Du är trygg i dialogen med verksamheten och har lätt för att kommunicera på ett sätt som skapar förståelse och förtroende. Rollen kräver att du kan hantera både akuta ärenden och mer långsiktigt, planerat arbete. Du har förmåga att växla mellan dessa utan att tappa struktur eller helhetsperspektiv.
Vi ser att du trivs i en roll med ansvar, samarbete och krav på både stabilitet och flexibilitet. Givetvis brinner du för både förvaltning och utveckling. Vi hoppas du också är intresserad av sjöfart och hamnverksamhet och vill vara en del av ett team med stort engagemang i sitt arbete.
Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet.
Vi erbjuder
Stockholms Hamnar värnar om att ha en öppen atmosfär och vi är stolta över vår goda laganda. Vi erbjuder dig ett unikt och omväxlande arbete i en händelserik miljö med trevliga kollegor och intressanta arbetsuppgifter. Håller du dessutom med om att samarbete och en positiv attityd i vardagen skapar arbetsglädje för alla, kommer du att trivas hos oss på Stockholms Hamnar.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.stockholmshamnar.se/jobb. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/561". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Hamn AB
(org.nr 556008-1647) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholms Hamnar Kontakt
Nicklas Lindell, IT-chef nicklas.lindell@stockholmshamnar.se Jobbnummer
9721478