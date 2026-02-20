Senior Informationsarkitekt till Strategi & Utvecklingsstyrning
2026-02-20
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Vill du vara med och forma framtidens offentliga tjänster och arbeta med samhällsviktig utveckling? Hos Försäkringskassan får du en central roll i att skapa långsiktig strategi och effektiv styrning för utveckling.
Verksamhetsutveckling, arkitekturarbete och förvaltning
Som Senior Informationsarkitekt på Verksamhetsområde Strategi och Utvecklingsstyrning kommer du att bidra med arkitekturperspektiv/arbete i myndighetens strategiska planering och säkerställa att arkitekturen stödjer långsiktiga strategiska mål. Vidare kommer du:
• utveckla och förvalta myndighetens ramverk för arkitekturstyrning och arkitekturmodeller såsom förmågekartor, värdeflöden och målarkitekturer
• etablera och/eller verka i arkitekturråd för att säkerställa efterlevnad av arkitekturprinciper och -riktlinjer samt säkerställa att arkitektur integreras i myndighetens besluts- och styrprocesser
• samverka med ledning och andra strategiska funktioner för att identifiera och driva långsiktig utveckling
• säkerställa att arkitektur ger beslutsunderlag i portföljstyrning och prioritering av initiativ
• leda arbetet med att definiera och implementera effektiva processer för arkitekturstyrning
• kommunicera arkitekturens värde och översätta komplexa arkitekturfrågor till beslutsunderlag för olika intressenter
• stödja och coacha interna intressenter i arkitekturfrågor för att säkerställa hållbara lösningar och förbättrad verksamhetseffektivitet.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som har
• högskoleutbildning med systemvetenskaplig, informatik, eller motsvarande inriktning" alt. "inriktning mot informationssystem, eller motsvarande inriktning eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• flerårig erfarenhet av strategisk verksamhetsutveckling, informationsarkitektur eller liknande roller
• erfarenhet av informationsmodellering och konceptuell modellering på myndighetsnivå
• förståelse för informationsförvaltning, datakvalitet och masterdatahantering
• erfarenhet av att utveckla gemensamma informationsstrukturer över organisationsgränser
• förmåga att modellera och visualisera informationsstrukturer för olika målgrupper
• erfarenhet av att balansera myndighetsbrett vs lokala informationsbehov
• erfarenhet av att facilitera och leda workshops för informationsmodellering
• mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
• erfarenhet av den praktiska nyttan och kommunikativ förmåga att nyttja verksamhetsarkitektur som stöd för ledning av utveckling
• erfarenhet av data- och informationsstyrning i praktiken
• kunskap om datadelning mellan myndigheter och interoperabilitet
• erfarenhet av metadatahantering och datakvalitetsramverk
• erfarenhet specifikt från offentlig sektor eller myndighetsmiljö.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
En tjänst, tillsvidare, heltid med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. Placeringsort: Karlskrona.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Conny Olausson, 010-112 34 16 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Annika Chitaar, annika.chitaar@forsakringskassan.se
ST: Daniel Källström, 010-119 61 29, Saco-S: Karoline Mellgren, 010-116 93 36, Seko: Johanna Grundström, 010-115 30 44.
Välkommen med din ansökan senast den 12 mars 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service.
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försäkringskassan
(org.nr 202100-5521), http://www.forsakringskassan.se/omfk/jobba_hos_oss Jobbnummer
9753458