Senior hyresadministratör till Prisma Properties - Stockholm/Helsingborg
Isaksson Rekrytering & Bemanning AB / Företagsekonomjobb / Stockholm
2026-03-18
Vill du vara en del av ett av Sveriges ledande fastighetsbolag och utvecklare inom lågprishandel? Som senior hyresadministratör på Prisma Properties får du en central roll i att säkerställa korrekt och effektiv administration av våra kommersiella hyresavtal. Här möter du ett börsnoterat bolag med högt tempo, korta beslutsvägar och en kultur som präglas av engagemang, framåtanda och arbetsglädje. Rekryteringen sker i samarbete med Isaksson Rekrytering.
Uppdraget
Rollen innebär nära samarbete med affärsutvecklare, fastighetschefer, förvaltare och externa parter såsom hyresgäster och entreprenörer. Tjänsten är placerad i Stockholm. För dig som bor i närheten av Helsingborg finns möjlighet att arbeta från vårt kontor där.
I denna roll får du ett brett och ansvarsfullt uppdrag där du:
upprättar, granskar och administrerar kommersiella hyresavtal i nära samarbete med affärsutvecklare, fastighetschefer med bistånd av intern jurist om behov finns
säkerställer att avtal följer interna rutiner och juridiska riktlinjer
hanterar hyresjusteringar, indexeringar och uppsägningar
ansvarar för att hyresregister och digitala system är uppdaterade och korrekta
fungerar som kontaktperson gentemot hyresgäster i administrativa frågor
stöttar förvaltningsteamet i dokumentation, rapportering och kommunikationPubliceringsdatum2026-03-18Profil
Du är strukturerad, självgående och lösningsorienterad med förmåga att skapa ordning och kvalitet i alla led. Rollen kräver att du kan växla mellan tempo och detaljer med bibehållen precision. Du trivs i en affärsnära miljö, tar egna initiativ och har lätt att bygga relationer både internt och externt.Kvalifikationer
Relevant eftergymnasial utbildning
Lång erfarenhet av hyresadministration eller liknande roll inom kommersiella fastigheter
Mycket god förståelse för kommersiella hyresavtal och hyresjuridik
Erfarenhet av lokaler - gärna inom big box, stand alone eller handelsplatser
Stark administrativ förmåga och trygg i digitala system
Goda kunskaper i Word, Excel och ekonomisystem
Flytande svenska i tal och skrift; engelska är meriterande
Erfarenhet från bolag som utvecklar eller bygger fastigheter är meriterande
Om Prisma Properties
Prisma Properties är en ledande ägare och utvecklare av moderna handelsfastigheter i Norden. Företaget fokuserar på fastigheter för dagligvaror, lågprisbutiker och QSR-segmentet (snabbservice-restauranger). Idag äger vi cirka 160 fastigheter i Sverige, Danmark och Finland med målet att växa ytterligare i hela Norden. Med fokus på långsiktighet, hållbarhet och tillgänglighet investerar Prisma Properties i framtidens handelsplatser och snabbladdningsstationer för elbilar i anslutning till motorvägar och andra trafiknära lägen. Prisma Properties aktier är noterade på Nasdaq Stockholm Mid Cap under tickerkoden PRISMA och bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm. Läs mer på: prismaproperties.se.
Kontaktuppgifter och ansökan
Rekryteringen hanteras av Isaksson Rekrytering, och du blir anställd direkt av Prisma Properties. Vid frågor om tjänsten kontakta ansvarig rekryteringskonsult:
Ira Isaksson - 070-485 75 59, ira@isakssonrekrytering.se
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag 19 april 2026.Välkommen med din ansökan via Isaksson Rekryterings webbplats. Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Isaksson Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 556725-5699)
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Prisma Properties AB Kontakt
Ira Isaksson ira@isakssonrekrytering.se
9805979