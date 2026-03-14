Senior huvudprojektledare inom stadsbyggnad
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en senior huvudprojektledare för ett kvalificerat uppdrag inom kommunal stadsutveckling. Du kommer att leda och styra stadsbyggnadsprojekt i nära samarbete med projektchef, delprojektledare och andra nyckelfunktioner. Rollen innebär ett helhetsansvar för framdrift, ekonomi, samordning och beslutsunderlag i en komplex projektmiljö där många intressenter och delprojekt behöver hållas samman.
ArbetsuppgifterLeda och styra stadsbyggnadsprojekt mot uppsatta mål.
Ansvara för budget, tidplan och leverans för huvudprojektet som helhet.
Samordna delprojektledare inom detaljplan och allmänna anläggningar.
Följa upp ekonomi, prognoser, kalkyler, fakturering och lägesrapporter i Antura.
Planera, leda och följa upp projektgruppsmöten och avstämningar.
Identifiera, hantera och följa upp risker i projektet.
Ta fram tjänsteskrivelser, PM och andra beslutsunderlag.
Driva övergripande planering, framdrift och kommunikation för projektet.
Säkerställa att projektets styrdokument, målbild och beslut efterlevs över tid.
Samordna projektets dokumentation, informationsflöden och externa kontaktytor.
KravMinst 15 års erfarenhet av arbete inom stadsutveckling.
Utbildning inom lantmäteri, trafikplanering, samhällsbyggnad eller motsvarande.
Civilingenjörsexamen eller motsvarande.
Erfarenhet av att ha innehaft rollen som chef för exploateringsverksamhet åt en offentlig beställare.
Erfarenhet av att ha innehaft rollen som chef för anläggningsverksamhet åt en offentlig beställare.
MeriterandeErfarenhet som exploateringschef hos offentlig beställare.
Erfarenhet från en roll som anläggningschef, infrastrukturchef eller motsvarande.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7388068-1893610". Omfattning
Dette är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
