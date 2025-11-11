Senior Hrbp Till Spännande Uppdrag I Norrort
2025-11-11
Är du en trygg och erfaren HR-partner som trivs i roller där du får kombinera operativt arbete med strategiskt tänk? Här får du möjlighet att kliva in i en central roll i en verksamhet som står inför spännande utveckling. Uppdraget passar dig som snabbt skapar förtroende, trivs med att vara nära verksamheten och vill bidra med både struktur och energi i HR-arbetet.Publiceringsdatum2025-11-11Om tjänsten
Vi söker en erfaren och självgående Interim HR-konsult / Senior HR Business Partner till ett uppdrag på cirka sex månader med start omgående. Rollen utgår från kontoret i Sollentuna och innebär ett brett och kvalificerat HR-ansvar i en verksamhet med starkt fokus på tillväxt och utveckling. Du kommer att arbeta både operativt och strategiskt i nära samarbete med ledning, chefer och HR-teamet, och bidra med expertis inom arbetsrätt, organisationsutveckling och kompetensförsörjning.
Ansvarsområden
• Ge operativt HR-stöd till chefer och HR-teamet samt agera senior rådgivare och bollplank i komplexa personalfrågor
• Hantera arbetsrättsliga ärenden, driva pågående HR-projekt och bidra till utvecklingen av HR-processer
• Genomföra kompetensinventering och organisationsanalys genom intervjuer och kartläggning av nyckelroller och framtida behov
• Ge stöd i internationella HR-frågor kopplade till etablering och personalstationering i Europa
• Vara ett strategiskt stöd till ledningsgrupp och regionchefer i frågor kopplade till kompetens, struktur och förändring
Lämplig bakgrund
• Vi söker dig som har:
• Flerårig erfarenhet av brett HR-arbete, gärna som HR Business Partner eller HR-chef
• Bakgrund från större, operativa organisationer
• Mycket god kunskap i svensk arbetsrätt och vana att samarbeta med fackliga parter
• Erfarenhet av internationella HR-frågor inom Europa, gärna med fokus på etableringar eller expat-frågor
• Relevant akademisk utbildning inom HR, personalvetenskap eller motsvarandeDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen är du en trygg, kommunikativ och relationsskapande person med ett genuint intresse för verksamhet och människor. Du har ett strategiskt helhetsperspektiv, men trivs också med att vara hands-on i det dagliga arbetet. Du är analytisk, strukturerad och trivs med att driva processer självständigt. Med din erfarenhet och trygghet i HR-rollen blir du ett naturligt bollplank och en uppskattad samarbetspartner för både chefer och kollegor.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Malin Lindqvist. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2025-12-01.
Varmt välkommen med din ansökan!
