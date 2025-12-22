Senior HR-konsult sökes på deltid till Malmö!
2025-12-22
Är du en erfaren HR-generalist som trivs i en rådgivande roll och gillar att skapa struktur, kvalitet och tydlighet i HR-arbetet? Vill du bidra med din kompetens i ett uppdrag där du verkligen gör skillnad - med stor frihet och flexibilitet? Då kan detta vara rätt uppdrag för dig
Om uppdragetVi söker nu en senior HR-generalist för ett långsiktigt konsultuppdrag där fokus ligger på att stärka och vidareutveckla HR-funktionen. Uppdraget innebär att säkerställa att HR-policys, riktlinjer och styrdokument är aktuella, ändamålsenliga och rättssäkra, samt att skapa en tydlig och hållbar struktur för HR-dokumentation och onboarding.
Du arbetar självständigt men i nära samverkan med ledning och har en central roll som rådgivande HR-stöd i både operativa och mer strategiska frågor.
Ditt uppdrag i korthet Du kommer bland annat att arbeta med att:
HR-policys & riktlinjer
Ta fram, revidera och kvalitetssäkra HR-policys och styrdokument
Säkerställa efterlevnad av arbetsrätt, kollektivavtal och interna styrprinciper
Leverera tydliga och beslutsmogna underlag
HR-handbok & dokumentation
Bygga och strukturera en samlad HR-handbok (digital och fysisk)
Skapa en långsiktig modell för förvaltning och uppdatering av HR-dokumentation
Introduktion & onboarding
Ta fram och uppdatera introduktions- och onboardingmaterial
Säkerställa att materialet stödjer arbetsmiljö, värdegrund och interna arbetssätt
Arbetsrätt, kollektivavtal & förhandling
Ge kvalificerat rådgivande stöd inom arbetsrätt och kollektivavtal
Stötta inför och under fackliga förhandlingar
Förbereda underlag och bidra med professionella bedömningar
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
Stödja och utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet
Rådgivning kring rutiner, skyddsronder, dokumentation och uppföljning
Vem är du?
Vi söker dig som är trygg i din HR-roll och van att arbeta självständigt i komplexa organisationer.
Vi ser att du har:
Minst 6 års erfarenhet som HR-generalist, HR-partner, HR-konsult eller motsvarande
Gedigen kunskap i svensk arbetsrätt
God erfarenhet av kollektivavtal (HÖK - Allmänna bestämmelser)
Erfarenhet av att stötta vid fackliga förhandlingar
Dokumenterad erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska, i tal och skrift
Meriterande är om du även har:
Erfarenhet från kommunal eller offentligt styrd verksamhet
Vana av att arbeta i politiskt styrda organisationer
Erfarenhet av att bygga HR-handbok och onboardingmaterial från grunden
Förmåga att koppla HR-arbete till verksamhetsmål, värdegrund och ledarskap
Praktisk information
Placeringsort: Malmö / Skåne
Omfattning: Deltid ca 10-20% av en heltid (4-8timmar/veckan)
Uppdragsperiod: 25 jan 2026- 31 december 2026
Option: Möjlighet till förlängning och/eller utökning
Låter detta som ett uppdrag för dig? Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
