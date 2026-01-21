Senior HR Business Partner med teamledaransvar till Frösunda och Aberia
Poolia AB / Ekonomichefsjobb / Göteborg Visa alla ekonomichefsjobb i Göteborg
2026-01-21
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Göteborg
, Mölndal
, Kungälv
, Kungsbacka
, Alingsås
eller i hela Sverige
Är du en driven och engagerad ledare inom HR med erfarenhet inom omsorgsbranschen? Om du trivs i ett värderingsstyrt och verksamhetsnära sammanhang med omväxling och högt tempo, läs då vidare! NHC Division Individ och Familj består av bolagen Aberia Personlig Assistans, Frösunda Personlig Assistans och Frösunda Omsorg. Tillsammans gör vi dagligen skillnad genom att erbjuda tjänster av hög kvalitet till individer med funktionsvariation samt till unga och familjer i behov av särskilt stöd.
I denna roll får du ett övergripande ansvar för HR-arbetet i divisionen och leder HRBP-teamet som består av två erfarna medarbetare. Gemensamt säkerställer ni att affärsområdenas chefer får ett professionellt, affärsnära och tillgängligt HR-stöd i vardagen.
Detta är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse, provanställning tillämpas. Du utgår från något av våra kontor i Sverige och resor förekommer. Välkommen med din ansökan och bli en del av ett dynamiskt team där man tillsammans strävar efter att erbjuda bästa möjliga kundupplevelse!Publiceringsdatum2026-01-21Om tjänsten
Som Senior HR Business Partner med teamledaransvar har du ett helhetsansvar för divisionens HR-arbete, både operativt och strategiskt. Rollen är bred och verksamhetsnära där du anpassar HR-leveransen och säkerställer flexibilitet i utförandet av uppdraget utifrån affärsområdenas varierande behov och förutsättningar - alltid med kundens bästa i fokus. Du vet att snabbt, tydligt och kvalificerat stöd till chefer är avgörande för framgång och agerar därefter.
Här får du kombinera ett långsiktigt perspektiv med operativ närvaro och fungerar som ett tryggt och förtroendeingivande stöd i såväl löpande frågor som mer komplexa ärenden. I rollen ingår även att leda, samordna och utveckla HRBP-teamet samt att samverka med övriga stödfunktioner inom organisationen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Rådgivning och stöd till chefer inom arbetsrätt och arbetsmiljö.
• Fackliga förhandlingar och dialog utifrån gällande kollektivavtal och regelverk.
• Utveckla, implementera och följa upp HR-processer, rutiner och arbetssätt.
• Stöd till affärsområdena inom arbetsmiljöarbetet, inklusive planer och inspektioner.
• Strategiskt stöd till ledning kopplat till planering, uppföljning av nyckeltal och implementering av datadrivna utvecklingsinitiativ.
• Intern ledning och samordning av HRBP-teamet.
• Deltagande i och ledning av olika utvecklingsinriktade projekt.
Vem är du?
Vi söker dig med ett starkt engagemang för service och support och som alltid har verksamhetens och affärens bästa i fokus, vilket du givetvis kommunicerar på ett tydligt och pedagogiskt vis. Du är trygg i rollen både som ledare och affärsnära HR-stöd och driver ditt arbete framåt på ett proaktivt, prestigelöst och självständigt sätt. Med din erfarenhet skapar du struktur, driver förbättringar och säkerställer att processer och arbetssätt är ändamålsenliga, hållbara och affärsstödjande.
Du trivs i en roll där du får kombinera ett strategiskt helhetsperspektiv med ett operativt och verksamhetsnära arbete och motiveras av att växla mellan långsiktiga initiativ och dagligt chefsstöd. Med din positiva och rådgivande inställning, ditt förtroendeingivande sätt och din goda samarbetsförmåga finner du det självklart att bidra till ett framgångsrikt team och att alltid arbeta för verksamhetens bästa.
Vi ser att du har:
• Akademisk utbildning inom området alternativt annan relevant utbildning/ arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig.
• Mångårig erfarenhet av kvalificerat HR-arbete, företrädesvis inom omsorg och vård.
• Mycket goda kunskaper inom arbetsrätt, kollektivavtal och systematiskt arbetsmiljöarbete.
• Gedigen erfarenhet av att arbeta både strategiskt och operativt i en affärsnära HRBP-roll.
• Erfarenhet av personalansvar.
• Språkliga och kommunikativa färdigheter på en mycket hög nivå.
Rekryteringsprocessen inkluderar personlighets- samt logiskt/analytiska tester.
Om verksamheten
NHC Group är ett multinationellt företag med huvudkontor i Oslo. Frösunda och Aberia har cirka 5000 anställda i Sverige. Se frosunda.se och aberia.se för mer information.
NHC Division Individ och Familj består av bolagen Aberia Personlig Assistans, Frösunda Personlig Assistans och Frösunda Omsorg. Tillsammans gör vi dagligen skillnad genom att erbjuda tjänster av hög kvalitet till individer med funktionsvariation samt till unga och familjer i behov av särskilt stöd. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5430". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se/ Arbetsplats
Poolia Sverige AB Kontakt
Camilla Elfving camilla.elfving@poolia.se 070-551 30 31 Jobbnummer
9697759