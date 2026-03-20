Senior hemstädare med körkort - Hemfrid Stockholm

2026-03-20
Vi söker nu en Senior hemstädare med körkort - Premium till vårt serviceteam i Stockholm. Är du redo att ta nästa steg i din karriär inom hemstädning?Publiceringsdatum2026-03-20Profil
Hos oss står kvalitet och kundupplevelse i fokus. Vi söker dig som har gedigen erfarenhet inom hemstädning och som brinner för att leverera service i toppklass. Du är noggrann, ansvarstagande och har ett professionellt bemötande. Att samarbeta med kollegor och bidra till teamets framgång är en självklarhet för dig.
Vi ser att du:
Har tidigare erfarenhet från serviceyrke och som hemstädare, hushållerska eller motsvarande
Talar och förstår grundläggande svenska eller engelska
Kan arbeta flexibelt måndag-fredag mellan kl. 08.00-17.00
Har giltigt svenskt eller EU-körkort
Vi erbjuder
Vår ambition är tydlig - vi vill vara branschens bästa arbetsgivare. Våra medarbetare är kärnan i vår verksamhet, och därför erbjuder vi trygga villkor och goda utvecklingsmöjligheter.
Hos oss får du:
Tillsvidareanställning med start på 85 % sysselsättningsgrad
Kollektivavtal och attraktiva anställningsvillkor
Ansvarsförsäkring, sjukförsäkring och tjänstepension
Friskvårdsbidrag
Vidareutbildning inom hemstädning med fokus på kvalitet och ledarskap
Möjlighet att utvecklas och växa inom Hemfrid
Gratis mobilabonnemang
Kollegor från hela världen
Om rollen
Som Senior hemstädare med körkort - Premium ansvarar du för att leverera hemstädning med högsta kvalitet till våra Premiumkunder. Rollen innebär ett större ansvar och variation i arbetsuppgifterna.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Täcka upp vid kollegors frånvaro
Utföra och leda storstädningar (en betydande del av tjänsten)
Ansvara för nyckelhantering
Säkerställa kvalitet i uppdragen
Leda och fördela arbetet vid större städuppdrag
För att lyckas i rollen trivs du i ett högt tempo, är lösningsorienterad och har förmågan att anpassa dig till olika situationer och kundbehov.
Rekryteringsprocess
Efter att du skickat in din ansökan kommer HR att kontakta dig med information om nästa steg i processen.
Är du redo att bidra till ökad livskvalitet för våra Premiumkunder? Vi ser fram emot din ansökan!
Välkommen till Hemfrid!
We are currently looking for a Senior Home Cleaner with Driving Licence - Premium to join our Service Team in Stockholm. Are you ready to take the next step in your cleaning career?
Your profile
Quality and customer satisfaction are at the heart of what we do. We are looking for someone with solid experience in home cleaning and a true passion for delivering excellent service. You are detail-oriented, responsible and professional, and you enjoy working closely with colleagues.
We see that you:
Have previous experience in a service profession
Have worked as a home cleaner, housekeeper or equivalent
Speak and understand basic Swedish or English
Can work flexible hours Monday-Friday between 8 am-5 pm
Hold a valid Swedish or EU driving licence
We offer
Our ambition is clear - to be the best employer in the industry. Our employees are the heart of our company, and we are committed to providing excellent working conditions.
We offer:
A permanent position starting at 85% employment rate
Collective agreement and attractive employment terms
Liability insurance, health insurance and pension plan
Wellness allowance
Advanced training in home cleaning with focus on quality and leadership
Career development opportunities within Hemfrid
Free mobile subscription
One of Sweden's most appreciated teams of colleagues
About the role
As a Senior Home Cleaner with Driving Licence - Premium, you are responsible for delivering high-quality cleaning services to our Premium customers. The role includes extended responsibilities and leadership elements.
Your main responsibilities include:
Covering for absent colleagues
Performing and leading deep cleaning assignments (a major part of the role)
Managing keys
Ensuring high quality in all assignments
Leading and coordinating work during larger cleaning tasks
To succeed in this role, you should enjoy working in a fast-paced environment, be adaptable and solution-oriented.
Are you ready to improve the quality of life for our Premium customers? We look forward to your application!
Welcome to Hemfrid! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7220617-1905210". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hemfrid i Sverige AB
(org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Tulegatan 11 (visa karta
)
113 53 STOCKHOLM Arbetsplats
Hemfrid Jobbnummer
9810699