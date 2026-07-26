Senior handläggare Forskning & teknikutveckling
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2026-07-26
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Vill du vara med och påverka Sveriges försvarsförmåga och dessutom befinna dig mitt i händelsernas centrum?
Försvarsmakten är under tillväxt och myndighetens olika anslag ökar. Materielavdelningen inom Försvarsstaben i Försvarsmaktens högkvarter söker en planeringsområdesledare för Forskning och teknikutveckling.
Försvarsstabens övergripande uppgift är att stödja överbefälhavaren med att handlägga och bereda ärenden på militärstrategisk nivå, samt säkerställa att beslut som fattas av myndighetens ledning genomförs, följs upp och återredovisas. Försvarsstaben ansvarar även för att omsätta regeringens styrning av Försvarsmakten till strategiska planer och för att inrikta försvarsgrens- och stridskraftschefer. Forskning och teknikutveckling är en del av detta.
Om avdelningen
Materielavdelningen inom Försvarsstaben i Högkvarteret har ett verksamhetsansvar för samordningen av Försvarsmaktens materielförsörjning samt ett verksamhetsansvar för beställningar på anslag Forskning och teknikutveckling. Din tjänst finns på sektionen Planering, uppföljning och värdering.
Befattningen
Befattningen erbjuder ett omväxlande jobb. Du är en del av Försvarsmaktens forskningsorganisation genom att produktionsleda forsknings- och teknikutvecklingsuppdrag som bidrar till försvarets framtida förmågor. Du är del av en omfattande verksamhet som fordrar systematik och pålitlighet samt som växlar mellan detaljfokus och helhetssyn. Tjänsten kräver förmåga att både lösa arbetsuppgifter självständigt och tillsammans med andra. Du kommer att förvalta och utveckla metoder, rutiner och stödsystem, samt stödja forskningsorganisationen och dess processer i en tid när Försvarsmaktens tillväxt genererar förändring.
Arbetsuppgifterna i befattningen omfattar att planera och följa upp Försvarsmaktens samlade portfolio av anslaget för forsknings- och teknikutvecklingsuppdrag genom produktionsuppföljning av externa leverantörer med fokus på ekonomisk prognos och leveransuppfyllnad.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Planera anslaget för Forskning och teknikutveckling, genomföra produktionsuppföljning, genomföra analyser och ta fram ekonomiska prognoser
Ta fram underlag till planer, beslut och redovisningar som till exempel Försvarsmaktens årsredovisning och genomförandeplan
Ha kontakt med olika nivåer inom Försvarsmakten och forskningsorganisationens interna och externa leverantörer
Utveckla metoder och arbetssätt inom försvarsmyndigheternas forsknings- och utvecklingsverksamhet
Offertförfrågningar, beställningar och uppföljning av uppdrag inom anslaget för forskning och teknikutveckling
KRAVPubliceringsdatum2026-07-26Kvalifikationer
Relevant akademisk examen på lägst kandidatnivå, teknisk, ekonomisk eller samhällsvetenskaplig inriktning, alternativt relevant utbildning i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Flerårig aktuell och relevant erfarenhet av arbete inom planering, uppföljning, analys eller verksamhetsstyrning
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på såväl svenska som engelska
Goda kunskaper i Office-paketet, främst Excel och Word Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har god förmåga att arbeta både självständigt och i integrerade arbetslag. Du är initiativtagande och driver arbeten framåt med stor noggrannhet och uthållighet. Vidare är du lösningsorienterad och har en god analytisk förmåga, vilket gör att du kan hantera komplexa frågor på ett strukturerat och effektivt sätt.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
Relevant erfarenhet inom forskning
Erfarenhet av ekonomiadministration
Erfarenhet av analys-, utvecklings- eller förbättringsarbete
God färdighet i hantering av Försvarsmaktens stödsystem PRIO (SAP)
Erfarenhet av att arbeta vid Försvarsmakten eller annan myndighet
Kunskap om Försvarsmaktens organisation, processer, verksamhet och ekonomisystem
Körkort personbil
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Civil, tillsvidare som inleds med sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Stockholm.
Tillträdesdatum: Snarast efter överenskommelse.
Upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen
Kontakta Rasmus Nordström, HKV FST STÖD MTRL.
Fackliga företrädare
SACO: Stefan Ungerth
SEKO: Åsa Karlsson
Försvarsförbundet, OFRS: Kjell Tetzlaff
OFRO: Roger Ericsson
Samtliga personer ovan nås via växel på telefon 08-788 75 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-30. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. -----------------------------------------------------Information om det rekryterande förbandet:I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
115 53 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10011540