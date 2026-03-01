Senior granskningsledare för tredjepartsgranskning av projekt
Avaron AB / Säkerhetsjobb / Stockholm
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
En aktör inom energisektorn genomför stora samverkansprojekt (2-fas kontrakt) och vill etablera en strukturerad tredjepartsgranskning som stöd för effektiva, framgångsrika projektgenomföranden. Granskningen sker i samförstånd med entreprenören och omfattar både beställarens och entreprenörens arbetssätt.
Fokus ligger på inköpsstyrning, kontraktshantering, kalkylering, ekonomiuppföljning, ändringshantering och kravhantering. Leveransen ska resultera i en rapport som fungerar som ett konkret verktyg för projektets framdrift, med bedömningar av mognad, styrkor och brister, risker samt åtgärdsförslag.
ArbetsuppgifterPlanera och genomföra uppstart samt detaljering av granskningens leverans, inklusive att bidra med best practice kring metod och planering.
Granska dokumentation från beställare och entreprenör, inklusive dokumentstruktur och arbetssätt inom fokusområdena.
Planera och genomföra intervjuer med projektmedlemmar hos både beställare och entreprenör.
Bedöma om arbetssätt är väl dokumenterade, ändamålsenliga, implementerade och bemannade.
Verifiera att dokumentstruktur och arbetssätt följer kontraktet samt identifiera eventuella avvikelser som inte hanterats som kontraktsändring.
Identifiera problematiska områden, risker och förbättringsmöjligheter kopplat till fokusområdena.
Ta fram rapport på svenska med mognadsbedömningar, styrkor/brister, risker och åtgärdsförslag.
Förbereda och genomföra rapportpresentation samt presentera resultat för berörda parter.
KravMycket stor erfarenhet av stora projekt inom bygg eller anläggning.
För rollen granskningsledare: Aktiv internationellt godkänd certifiering som granskningsledare/revisionsledare, IRCA Registered/certified QMS Lead Auditor eller motsvarande.
För rollen granskningsledare: Högskoleexamen master/magister inom ekonomi eller teknik.
För rollen granskningsledare: PMP-certifierad eller motsvarande certifierad projektledare.
För rollen granskningsledare: Minst 15 års erfarenhet i relevanta roller.
För rollen granskare: QMS Lead Auditor utbildning med godkänt resultat.
För rollen granskare: Högskoleexamen master/magister inom ekonomi eller teknik.
För rollen granskare: Projektledarutbildning minst 3 dagar.
För rollen granskare: Minst 10 års erfarenhet i relevanta roller.
Svenska i tal och skrift.
Minst tre av konsulterna ska ha erfarenhet av att ha granskat stora komplexa projekt (projektpaket med flera entreprenadprojekt).
Oberoende i uppdraget samt att konsulterna eller företaget inte har arbetat för beställaren eller NCC de senaste 5 åren.
Erfarenhet av minst 1 liknande granskningsuppdrag från de senaste 5 åren (komplext projekt inom husbyggnation, anläggningsbyggnation eller närliggande, med ett värde över 500 miljoner kronor).
MeriterandeArbetat i ledande ställning under minst 12 månader hos beställare eller entreprenör i samverkansentreprenad (2-fas kontrakt) större än 1 miljard kronor.
Erfarenhet som granskare eller granskningsledare för projektgranskning av samverkansentreprenad (två-fas kontrakt) med ett värde över 1 miljard kronor.
Erfarenhet av att ha genomfört granskning av bygg- eller anläggningsprojekt på projektprocessnivå inom offentlig verksamhet.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
