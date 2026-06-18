Senior fysioterapeut till Ortomed Stockholm
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2026-06-18
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Ortomed Stockholm söker en senior fysioterapeut, 70–100 %, med tillträde så snart som möjligt enligt överenskommelse.
Vi söker dig som vill arbeta fördjupat med ortopedmedicinsk och funktionell/postural fysioterapi i en liten, specialiserad verksamhet där kliniskt resonemang, diagnostik och behandlingskvalitet står i centrum.
Om Ortomed
Ortomed arbetar helt utanför den regionala vården. Det ger oss frihet att utforma vården på det sätt vi själva tror på: med gott om kliniskt utrymme, tydlig diagnostik, relevanta behandlingar och kontinuitet genom hela patientresan.
Vi är inte en bred generalistklinik. Vår kärnverksamhet är ortopedmedicinsk fysioterapi, funktionell och postural analys och behandling samt ortopedtekniska lösningar som skoinlägg, hälkoppar, ortoser och avlastande stöd.
En viktig del av vår unikitet är att vi också driver Skadekompassen.se, en av Sveriges ledande plattformar för muskuloskeletal vårdinformation. Det gör att vi når patienter som ofta redan har sökt kunskap, förstått sitt problem bättre och aktivt letar efter rätt kompetens. Då vi kan matcha din unika spetskompetens och önskemål om sjukdomstillstånd att utreda och behandla innebär det många relevanta, utmanande och meningsfulla patientmöten.
Rollen
Du blir en central del av vår Stockholmsverksamhet och arbetar nära vår fysioterapeut på plats samt kollegorna i Göteborg. Rollen passar dig som är trygg kliniskt, van vid självständigt ansvar och vill vara en stabil kontakt för både patienter och kollegor över tid.
Arbetet omfattar bedömning och behandling av skador och besvär i rörelseorganen, rådgivning kring belastning och träning, manuell behandling samt behandlingsmodaliteter och avlastande åtgärder.
Arbetsplatsen:
Vi har en vacker äldre lokal högt upp med utsikt över Vasa parken och 5 minuters promenad från Odenplan.
Hos oss får du arbeta med bland annat:
Ultraljudsskanning
Stötvågsbehandling
Medicinsk laser
EPTE
Ortopediska skoinlägg & hälkoppsinlägg
Ortoser, ledskydd och andra avlastande hjälpmedel
Vi är ett litet företag med kort väg från idé till förändring. Vi har workshops, artikeldiskussioner och utvecklingsmöten där kliniska resonemang, nya arbetssätt och förbättringar diskuteras.
Vi söker dig som har
legitimation som fysioterapeut eller naprapat
minst 5 års klinisk erfarenhet inom primärvård, ortopedmedicin eller närliggande område
vidareutbildning inom minst ett av: OMI, OMT, MDT/McKenzie
vana att arbeta självständigt med komplexa patienter
starkt intresse för diagnostik, kliniskt resonemang och evidensbaserad vård
Det är meriterande om du har erfarenhet av postural terapi, funktionell analys, ortopedtekniska hjälpmedel, skoinlägg, ortoser eller handledning av kollegor/studenter.
Vem rollen passar
Tjänsten passar dig som vill fördjupa dig snarare än bredda dig ytligt. Du trivs med ansvar, kontinuitet och hög klinisk kvalitet. Du vill vara med och utveckla både dig själv, patientarbetet och verksamheten.
Hos oss är kvalitet viktigt. Vi vill att din kompetens används där den gör störst skillnad.Publiceringsdatum2026-06-18Anställningsvillkor
Omfattning: 70–100 %
Anställningsform: provanställning 6 månader, därefter tillsvidare
Tillträde: snarast möjligt enligt överenskommelse
Plats: Hälsingegatan 2, 113 23 StockholmSå ansöker du
Skicka CV och personligt brev till Daniel Öhlin på daniel@ortomed.se
. Intervjuer sker löpande.
Mer information om Ortomed och tjänsten finns här:https://ortomed.se/jobba-hos-oss/#fysioterapeut-stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-18
löpande via mail
E-post: daniel@ortomed.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Ortomed Stockholm". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ortomed Sverige AB
(org.nr 556540-2251), https://ortomed.se
Hälsingegatan 2 (visa karta
)
113 23 STOCKHOLM Arbetsplats
Ortomed Stockholm Kontakt
VD, verksamhetschef
Daniel Öhlin daniel@ortomed.se 0706-222277 Jobbnummer
9969706