Senior Fullstackutvecklare till Timetjek - Skapa framtidens personalsystem
TimeTjek AB / Datajobb / Malmö
2026-01-21
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TimeTjek AB i Malmö
Senior Fullstackutvecklare till Timetjek sökes - var med och skapa framtidens personalsystem!
Timetjek (www.timetjek.com) växer - och nu söker vi en driven och erfaren fullstackutvecklare som vill vara med och ta vårt personalsystem till nästa nivå. Vi erbjuder en spännande heltidstjänst med stor frihet, mycket ansvar och möjlighet att påverka både teknikval och framtida strategi.
Timetjek är ett modernt, webbaserat personalsystem som hjälper små och medelstora företag att effektivisera sin personalhantering - med funktioner inom tidrapportering, schemaläggning och lönehantering. Vi förenklar vardagen för både arbetsgivare och anställda - och nu letar vi efter dig som vill vara med på vår resa framåt.Publiceringsdatum2026-01-21Om tjänsten
Som senior fullstackutvecklare hos oss kommer du att:
Utveckla och förbättra funktioner i vårt system med fokus på PHP (Laravel) och Vue 3
Arbeta med både frontend och backend i nära dialog med vårt designteam
Säkerställa att designförslag blir korrekt implementerade och användarvänliga
Arbeta både självständigt och tillsammans med vårt team i ett agilt arbetssätt
Bidra till teknisk strategi och framtida planering, inklusive internationell expansion
Kvalitetssäkra kod - vi värdesätter noggrannhet, struktur och analysförmåga
Vi arbetar ständigt med att utveckla nya funktioner - och framöver kommer vi att lägga stort fokus på AI-drivna lösningar. Därför är det ett stort plus om du har intresse eller erfarenhet inom AI/dataanalys.
Vi söker dig som:
Har gedigen erfarenhet av PHP-utveckling med Laravel
Trivs med att arbeta i Vue 3 och moderna frontendmiljöer
Är analytisk, noggrann och kvalitetsmedveten
Har förmåga att jobba självständigt, men också tillsammans med ett team
Har ett öga för UX och kan översätta design till kod
Tekniska krav:
PHP
Laravel
TypeScript
Vue 3
CSS / Tailwind
MariaDB
Meriterande kunskaper:
Vite
PWA-teknologi
Capacitor
Erfarenhet av AI/dataanalys
UX-design
Om Timetjek
Timetjek AB grundades 2017 och lanserade sitt system 2018. Sedan dess har vi vuxit snabbt, med kunder i hela landet inom branscher som restaurang, städ, e-handel och detaljhandel.
Vi är ett litet och sammansvetsat team med kontor på Stadiongatan i Malmö - men vi jobbar flexibelt och erbjuder möjlighet till hemarbete under ansvar.
Vår ambition är att lansera Timetjek globalt. Som utvecklare kommer du att vara med från grunden i uppbyggnaden av ett större utvecklingsteam och den digitala strategi som krävs för internationell tillväxt.
Övrig information
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Lön: Fast lön
Plats: Malmö med möjlighet till distansarbete
Mer info: www.timetjek.com
Låter det som något för dig?
Skicka din ansökan redan idag - vi rekryterar löpande.
Varmt välkommen till Timetjek! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: karl.henrik@timetjek.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Utvecklare till Timetjek". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TimeTjek AB
(org.nr 559130-0784)
Stadiongatan 60 (visa karta
)
217 62 MALMÖ Kontakt
VD
Karl-Henrik Johansson Munk karl.henrik@timetjek.com 0733979980 Jobbnummer
9696512