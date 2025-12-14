Senior Fullstack Developer (Java, AWS, React & TypeScript)

Zetterholm & Partners AB / Datajobb / Göteborg
2025-12-14


Plats: Göteborg Omfattning: Heltid, på plats Uppdragsperiod: 1 januari 2026 - 31 december 2026 Senioritetsnivå: Senior
Om uppdragetVi söker en Senior Fullstack Developer med stark kompetens inom Java, AWS, React och TypeScript/JavaScript till ett långsiktigt uppdrag i Göteborg. Du blir en nyckelspelare i ett agilt utvecklingsteam som arbetar med affärskritiska digitala lösningar med höga krav på kvalitet, prestanda och användarupplevelse.
Rollen är fullstack, med en viss tyngd mot backend - men kräver samtidigt djup senioritet även inom frontendutveckling. Du förväntas ta tekniskt ansvar, bidra till arkitekturval och vara en mentor för andra utvecklare i teamet.

Publiceringsdatum
2025-12-14

Dina arbetsuppgifter
Leda och vidareutveckla frontendlösningar i React och TypeScript

Utveckla och designa backendtjänster och API:er i Java / Spring Boot

Arbeta med molnbaserade lösningar i AWS

Säkerställa hög kvalitet gällande prestanda, säkerhet och testbarhet

Delta aktivt i arkitektur- och designbeslut

Samarbeta tätt med produktägare, UX, testare och andra utvecklare i ett agilt arbetssätt

Mentorskap och kunskapsdelning inom teamet

Kravprofil för detta jobb
Minst 8 års erfarenhet av professionell systemutveckling

Mycket god kompetens inom:

React

TypeScript / JavaScript

Java och Spring Boot

Erfarenhet av AWS och molnbaserad applikationsutveckling

Vana vid moderna state management-lösningar (t.ex. Redux, GraphQL)

Erfarenhet av testautomation (t.ex. Jest, Cypress eller liknande)

God kommunikativ förmåga och vana att arbeta i tvärfunktionella team

Flytande engelska i tal och skrift (svenska är meriterande)

Meriterande
Erfarenhet av Node.js

Erfarenhet av CI/CD och DevOps-arbetssätt

Erfarenhet av system med höga krav på tillgänglighet och skalbarhet

Övrig information
Urval sker löpande och uppdraget kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Vi rekommenderar därför att du ansöker så snart som möjligt.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-22
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Zetterholm & Partners AB (org.nr 559521-8818), http://www.exempel.com

Kontakt
Viktor Zetterholm
viktor@zetterholmpartners.se
072 25 25 828

Jobbnummer
9643243

