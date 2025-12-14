Senior Fullstack Developer (Java, AWS, React & TypeScript)
Zetterholm & Partners AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2025-12-14
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Zetterholm & Partners AB i Göteborg
, Kungsbacka
, Jönköping
, Linköping
, Lund
eller i hela Sverige
Plats: Göteborg Omfattning: Heltid, på plats Uppdragsperiod: 1 januari 2026 - 31 december 2026 Senioritetsnivå: Senior
Om uppdragetVi söker en Senior Fullstack Developer med stark kompetens inom Java, AWS, React och TypeScript/JavaScript till ett långsiktigt uppdrag i Göteborg. Du blir en nyckelspelare i ett agilt utvecklingsteam som arbetar med affärskritiska digitala lösningar med höga krav på kvalitet, prestanda och användarupplevelse.
Rollen är fullstack, med en viss tyngd mot backend - men kräver samtidigt djup senioritet även inom frontendutveckling. Du förväntas ta tekniskt ansvar, bidra till arkitekturval och vara en mentor för andra utvecklare i teamet.Publiceringsdatum2025-12-14Dina arbetsuppgifter
Leda och vidareutveckla frontendlösningar i React och TypeScript
Utveckla och designa backendtjänster och API:er i Java / Spring Boot
Arbeta med molnbaserade lösningar i AWS
Säkerställa hög kvalitet gällande prestanda, säkerhet och testbarhet
Delta aktivt i arkitektur- och designbeslut
Samarbeta tätt med produktägare, UX, testare och andra utvecklare i ett agilt arbetssätt
Mentorskap och kunskapsdelning inom teametKravprofil för detta jobb
Minst 8 års erfarenhet av professionell systemutveckling
Mycket god kompetens inom:
React
TypeScript / JavaScript
Java och Spring Boot
Erfarenhet av AWS och molnbaserad applikationsutveckling
Vana vid moderna state management-lösningar (t.ex. Redux, GraphQL)
Erfarenhet av testautomation (t.ex. Jest, Cypress eller liknande)
God kommunikativ förmåga och vana att arbeta i tvärfunktionella team
Flytande engelska i tal och skrift (svenska är meriterande)
Meriterande
Erfarenhet av Node.js
Erfarenhet av CI/CD och DevOps-arbetssätt
Erfarenhet av system med höga krav på tillgänglighet och skalbarhetÖvrig information
Urval sker löpande och uppdraget kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Vi rekommenderar därför att du ansöker så snart som möjligt. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Zetterholm & Partners AB
(org.nr 559521-8818), http://www.exempel.com Kontakt
Viktor Zetterholm viktor@zetterholmpartners.se 072 25 25 828 Jobbnummer
9643243