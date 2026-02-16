Senior Forskningsrådgivare med fokus på EU-projekt
Rise Research Institutes Of Sweden AB / Högskolejobb / Göteborg Visa alla högskolejobb i Göteborg
2026-02-16
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rise Research Institutes Of Sweden AB i Göteborg
, Mölndal
, Borås
, Trollhättan
, Falköping
eller i hela Sverige
Vill du hjälpa oss att ytterligare öka RISE framgång i Horisont Europa? Vill du bidra till att skapa förutsättningar för lyckade samverkansprojekt? Är du lösningsorienterad och serviceinriktad? Då kanske du är den vi söker!Publiceringsdatum2026-02-16Om företaget
RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra drygt 3300 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och 130 test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.
Grants Office utgör tillsammans med Informationscenter RISE operativa forskningsstöd och är funktioner inom avdelningen Forskningsstrategi och operativt stöd. Det operativa stödet innebär stöd till verksamheten i frågor som rör forskningsfinansiering, vetenskaplig publicering och forskningsdata. Vi söker nu en senior forskningsrådgivare med stor erfarenhet av EU-projekt, med fokus på Horisont Europa.
Om rollen
Du kommer att leda vårt EU-Team som ger stöd med att kvalitetshöja RISE ansökningar till primärt Horisont Europa, men också med andra EU-program. Detta innebär att ge råd till forskare, chefer och projektledare kring projektupplägg enligt EU-programmets deltagarvillkor, analysera och förbättra konkreta ansökningar samt hantera EU-relaterade supportärenden. Du kommer även samarbeta tvärs RISE med att utveckla vårt interna AI-stöd för ansökningsarbete och arbeta för strategisk samordning av RISE ansökningar. Vidare ingår strategiskt påverkansarbete mot EU-kommissionen inför nästa programperiod och med att bidra i interna utbildningsinsatser.
Befattningen är placerad i säkerhetsklass, vilket innebär att du behöver genomgå en säkerhetsprövning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Placeringsort: Stockholm eller Göteborg.
Vem är du?
Som person är du flexibel inför nya och varierande uppgifter, har lätt för att ta initiativ, samarbeta och är van att presentera inför större grupperingar. Det är viktigt att du är serviceinriktad och har god kommunikationsförmåga. Du kan också uttrycka dig obehindrat på både svenska och engelska, både i tal och skrift. Det finns goda möjligheter att påverka innehållet i ditt arbete.
Krav för tjänsten:
Forskarutbildad på licentiat- eller doktorsnivå
Erfarenhet av eget ansökningsarbete och/eller stöd till ansökningar inom Europeiska kommissionens ramprogram för forskning och innovation (Horisont Europa och/eller något av de föregående programmen
Erfarenhet av att tolka och tillämpa forskningsfinansiärers deltagarvillkor och regelverk.
Erfarenhet av arbete i Europeiska kommissionens Funding & Tenders Portal.
Erfarenhet av arbete med forskningsfinansiering vid myndighet eller stiftelse, alternativt av centralt stöd till forskare inom forskningsorganisation.
Det är också meriterande om du har erfarenhet av:
Att utvärdera ansökningar i ramprogrammen och/eller för nationell forskningsfinansiär
Arbete på forskningsinstitut
Projektledning av samverkansprojekt
Att arbeta i CRM-system
Välkommen med din ansökan!
Är du nyfiken och vill veta mer, vänligen kontakta rekryterande chef Per Lindquist, +46 10 516 62 03. Sista ansökningsdatum är den 13:e mars 2026.
Våra fackliga representanter är: Linda Ikatti, Unionen, 010-516 51 61, och Ingemar Petermann, SACO, +46 10 228 41 22.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes vänligen då vi lyder under Lagen om offentlig upphandling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7220592-1843046". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rise Research Institutes Of Sweden AB
(org.nr 556464-6874), https://career.ri.se
A Working Lab Sven Hultins Plats 5 (visa karta
)
412 58 GÖTEBORG Jobbnummer
9743739