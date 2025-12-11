Senior forskare till Produktion och Arbetsmiljö
Är du en driven forskare som vill leda innovativa projekt? Som Sveriges forskningsinstitut arbetar vi både med lösningarna som gör skillnad här och nu och med kunskapsområden och tekniker som kan vara avgörande imorgon!
Om oss RISE kraftsamlar för den hållbara omställning som näringslivet, samhället och världen behöver. Som hela Sveriges forskningsinstitut jobbar vi med lösningarna och förutsättningarna som gör skillnad här och nu och med de kunskapsområden och tekniker som kan vara avgörande imorgon.
Enheten Produktion och arbetsmiljö tillhör avdelningen Tillverkning och produktionsomställning inom divisionen Material och produktion. Vårt mål är att stödja tillverkande industri utifrån ett systemperspektiv på hållbarhet i hela värdekedjan. Det innebär bland annat att driva innovation och förändringsarbete för en omställning till hållbar produktion, exempelvis genom återtillverkning och cirkulära produktflöden. Vi är övertygade om att de bästa innovationerna skapas i samverkan och att tvärdisciplinärt arbete är en nyckel till verklig förändring.
Om rollen Som senior forskare hos oss kommer du att skapa, arbeta i och leda olika typer av forskningsprojekt och kunduppdrag. I rollen som senior forskare förväntas du, i samverkan med industri och akademin, skapa och driva både forskningsprojekt och kunduppdrag, framför allt inom cirkulär ekonomi och hållbarhet. Det faller sig naturligt för dig att involvera och engagera kollegor i dina projekt.
Arbetsuppgifterna kommer att vara mångfacetterade och utvecklande. Du kommer att vara drivande i arbetet med att skapa, utveckla och genomföra större forsknings- och utvecklingsprojekt inom ditt område. Du tycker också att det är viktigt att sprida resultatet av forskningen till industri och samhälle via föreläsningar, utbildningar och coaching. Möjligheter kan skapas för fortsatt akademisk meritering utifrån forskningens resultat.
Placeringsort för rollen är i Stockholm och du rapporterar till enhetschef.
Vem är du? För att bli framgångsrik i rollen ser vi att du har en PhD inom området hållbar produktion. Du flerårig forskningserfarenhet med en inriktning mot cirkulär ekonomi och hållbar produktion, gärna med specifik inriktning mot återanvändning och återtillverkning av produkter. Erfarenhet av automation och state of health kopplat till återtillverkning är extra meriterande. Du har dokumenterad flerårig erfarenhet av att bygga konsortier i dialog med industriparter, skriva ansökningar och gärna viss erfarenhet av coaching eller utbildning för industriverksamma.
Vi värdesätter erfarenheter av industrisamarbete, med SME:er och större företag både nationellt och internationellt. Du har förmåga att omsätta industribehov till forskning och uppdrag. Du har god förmåga att uttrycka dig på engelska i tal och skrift och grundläggande förmåga att tala och skriva på svenska. Du kan arbeta självständigt, men även samarbeta med kollegor med olika kompetenser och kunder. Det är viktigt att du är nyfiken, öppen och vill lära dig nya saker.
Är vi rätt för varandra? Inom RISE gillar vi olika och vi är övertygade om att mångfald bidrar till en innovativ miljö där vi tillsammans utmanar gränser och utvecklar ny kunskap och kompetens för framtiden. Hos oss möts passionerade problemlösare för att lösa viktiga och spännande utmaningar för industrin. Vi lovar dig inget enkelt jobb, men vi lovar dig ett gäng med härliga, engagerade kollegor och intressanta utmaningar. Hos oss får du möjlighet att göra skillnad - välkommen till hela Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner!
Välkommen med din ansökan! Är du intresserad och vill veta mer så är du välkommen att kontakta enhetschef David Karlsson, 0730 - 21 56 24. Sista ansökningsdag är den 28:e December 2025 . Urval och intervjuer kommer ske löpande under ansökningstiden. Våra fackliga representanter ärIngemar Petermann, SACO, 010-2284122respektive Linda Ikatti, Unionen, +46 10 516 51 61. Ersättning
