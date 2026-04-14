Senior forskare i Landskapsarkitektur sökes på deltid (20 %)
Om jobbet
Ämnesbeskrivning
Anställningens ämnesinriktning är landskapsarkitektur med inriktning mot hållbar landskapsförvaltning och urban ekologi. Ämnesområdet är tvärvetenskapligt och väger ekologiska, ekonomiska och sociala värden för att optimera hållbar landskapsförvaltning.
Arbetsuppgifter
Driva forskning kring återetablering av stora träd på SLU campus living lab i Uppsala inom pågående Horizon-projekt
Utveckla förvaltning av urbana landskap i ämnesområdet och i undervisning
Utveckla och bidra i undervisning och forskning rörande gestaltande utemiljöförvaltning
Din bakgrund
Behörighet
Doktorsexamen inom Landskapsarkitektur
Dokumenterad flerårig undervisning inom gestaltande utomhusmiljöförvaltning
Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning skall gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Därutöver ska gälla graden av administrativ och annan skicklighet av betydelse för anställningen. Särskild vikt kommer att fästas vid kunskap kring förvaltning av urbana landskap, gestaltande utemiljöförvaltning och flytt och återetablering av stora träd.
Erfarenhet av arbete som senior lektor inom landskapsarkitektur
Erfarenhet av projekt rörande återetablering av stora träd
Erfarenhet av handledning av studenter/kursdeltagare samt examination
Institutionen för stad och land bedriver grund- och forskarutbildning samt forskning och samverkan. Cirka 170 personer är anställda på fem avdelningar: Agrarhistoria, landskapsarkitektur, landsbygdsutveckling, miljökommunikation och avdelningen för statsvetenskap och naturresursförvaltning där Sidas helpdesk för miljöbedömning ingår. På institutionen finns också Centrum för naturvägledning (CNV). Frågor om det hållbara nyttjandet av naturresurser och landskap är centrala i forskning, undervisning och samverkan. Institutionen är den största på SLU inom samhällsvetenskap, humaniora och design.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Uppsala
Anställningsform:
Tidsbegränsad anställning 7 månader
Omfattning:
20%Tillträde
Så snart som möjligtSå ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-04-27.
750 07 UPPSALA
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU)
Bruno Santesson förnamn.efternamn@slu.se
